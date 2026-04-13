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¡Vidente realizó sorprendente predicción sobre el futuro de Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia!

La vidente destapó sus cartas y realizó afirmaciones contundentes. ¿Cuáles fueron?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
06:26 p. m.
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Alejandro Estrada, que desde el comienzo ha reconocido que quiere ganar el reality, clasificó en el 'top 10' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la eliminación de Karola.

El actor ha recibido un apoyo multitudinario del público en las últimas jornadas de votación, pero también se ha visto involucrado en varias polémicas.

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Por lo tanto, Juliana Suaza, una reconocida vidente que tiene más de 31.000 seguidores en TikTok, leyó sus cartas e hizo una inesperada predicción sobre él. ¿Cuál fue?

Esta fue la predicción sobre el futuro de Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con Juliana Suaza, la importante vidente, Alejandro Estrada ha luchado contra varias inseguridades a lo largo del reality.

Además, seguiría teniendo rivalidades constantes, aunque el público continuaría brindándole su apoyo.

Él es un hombre que internamente está luchando contra sus propios temores e inseguridades en este momento. No es que se sienta a gusto ni en paz con todo lo que está pasando a su alrededor. Él siente que está luchando con sus propias batallas, miedos y con situaciones del pasado con las que le ha costado mucho trabajo lidiar", aseguró la vidente.

"Frente a la relación con Yuli, él tenía más miedos, inseguridades y muchas situaciones que le costaba internamente manejar. Ella va a seguir poniendo barreras y no quiere hablar ni conciliar. Además, van a seguir existiendo rivalidades, conflictos y situaciones que no van a ser positivas para él, pero va a seguir más tiempo y más de una persona lo va a apoyar afuera y eso lo vamos a sentir. Todavía falta más tiempo de por medio para que le digan 'ya no más, ya se acabó'. Este reality lo va a llevar a crecer profesionalmente como él quería, pero eso se dará con el tiempo y no necesariamente en Colombia", agregó.

Su análisis completo se puede escuchar aquí:

Así quedó conformado el 'top 10' de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Los participantes que lograron estar en el 'top 10' de la 'casa más famosa del país son:

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  1. Alexa Torrex.
  2. Juanda Caribe.
  3. Tebi Bernal.
  4. Mariana Zapata.
  5. 'Campanita'.
  6. Juan Carlos Arango.
  7. Aura Cristina Geithner.
  8. Valentino Lázaro.
  9. Beba de la Cruz.
  10. Alejandro Estrada.

 

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