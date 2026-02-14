VIDEO | Fingieron ser clientes y asesinaron a sangre fría a comerciante en Santander

La violencia volvió a golpear al comercio santandereano. Un reconocido comerciante fue asesinado a sangre fría dentro de su propio establecimiento en Bucaramanga, luego de que delincuentes que se hicieron pasar por clientes le dispararan para robarle una cadena de oro.

El crimen ocurrió en el barrio Monterredondo, donde el empresario atendía su negocio. Según las primeras versiones, los responsables ingresaron al local simulando interés en productos del establecimiento.

En cuestión de segundos, los hombres desenfundaron un arma de fuego y le exigieron que entregara la joya que llevaba puesta, aunque el asesino le arrebató la cadena, le disparó.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar, material que se convierte en pieza clave para la investigación.

Video de seguridad captó el crimen del comerciante

Las autoridades confirmaron que cuentan con el video del momento del homicidio, lo que ha permitido avanzar en la identificación de los responsables.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, lamentó públicamente lo ocurrido y aseguró que se han desplegado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para capturar a los implicados.

Lamentamos el asesinato de nuestro comerciante. La Policía y la Secretaría del Interior han desplegado todos los medios tecnológicos y de personal para dar con este bandido.

Asesinaron vilmente a un comerciante por robarle una cadena

Los criminales actuaron con frialdad. Tras cometer el ataque, huyeron del sitio, dejando a la víctima tendida en el establecimiento.

Ante la gravedad del caso, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables del homicidio.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con datos que puedan resultar determinantes, garantizando absoluta reserva a quienes aporten información.