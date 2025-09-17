Menor fallece en clínica de Cúcuta: familiares denuncian irregularidades durante su intervención quirúrgica

La familia de un menor fallecido en Cúcuta, Norte de Santander, exige respuestas ante lo que califican como una cadena de irregularidades médicas que habrían desencadenado la trágica muerte del niño.

Según denuncian, el menor de un año y medio se encontraba en una clínica recibiendo atención por un procedimiento cuando su estado de salud se agravó.

Ante la emergencia, fue trasladado en ambulancia a otro centro asistencial, pero durante el trayecto habrían ocurrido inconsistencias que, de acuerdo con los familiares, comprometieron su vida y terminaron provocando su fallecimiento.

El testimonio de la abuela del menor fallecido en Cúcuta

“Hasta el momento no sabemos nada, no sabemos qué ha pasado con el niño. El procedimiento que él llevaba era una operación ambulatoria, le tenían que quitar un exceso de carnosidad debajo de la lengua y según ellos no presentaba ninguna complicación”, contó Deysi Yolimar Casadiego, abuela del menor, a Noticias RCN.

De acuerdo con el testimonio de Deysi, a las 8:51 ingresaron al menor a cirugía y a las 10:00 de la mañana le informaron a la madre que el niño sufrió un paro cardíaco sin probabilidades de vida.

Deysi Casadiego asegura que, al llegar a la clínica, intentaron obtener información sobre lo ocurrido, pero no recibieron respuestas claras. “Preguntábamos y no nos decían nada, parecía que estaban ocultando algo”, afirmó la abuela del niño.

También denunció que no les permitieron ingresar a la ambulancia durante el traslado del niño, y que hubo una larga espera antes de que lo sacaran. “Cuando finalmente lo bajaron, todos corrimos hacia la camilla, pero no nos dejaron acercarnos. Incluso a la mamá la hicieron bajar de la ambulancia”, señalaron los familiares, visiblemente afectados por la situación.

Familia del menor le exige respuestas al centro médico en Cúcuta

Ante la falta de información sobre el estado del menor, la abuela decidió contactar a una brigada de infancia y adolescencia en busca de ayuda. “No sabía nada de él, no sabía qué estaba pasando”, relató.

Según su testimonio, aproximadamente 15 minutos después de que el niño ingresara al centro médico, un doctor salió a informarle que debía acompañar a su hija, pues su nieto había fallecido. El anuncio, inesperado y devastador, dejó a la familia en estado de conmoción y con más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido durante el procedimiento.

La abuela del menor expresó su desconcierto y dolor ante lo sucedido, asegurando que no comprende qué fue lo que pasó. “No culpo a nadie, pero eso fue lo que sentí en ese momento”, dijo. Según relató, al enfrentar al personal médico les expresó: “Ustedes mataron a mi niño porque él iba bien, él entró bien”.

Ante esto, uno de los doctores le respondió que el menor ya había llegado sin signos vitales. La familia insiste en que el niño estaba en buen estado antes del procedimiento, y pide que se esclarezcan los hechos que rodearon su fallecimiento.