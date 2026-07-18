Cierran reconocido gastrobar en Cartagena: estas fueron las irregularidades detectadas

El reconocido gastrobar La Chula, ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, deberá suspender temporalmente sus actividades por decisión de la Alcaldía, luego de que una inspección oficial detectara incumplimientos relacionados con la seguridad del establecimiento.

La medida hace parte de una serie de operativos que el Distrito adelanta para verificar el cumplimiento de la normativa en establecimientos de entretenimiento nocturno.

¿Qué encontraron las autoridades en La Chula?

La decisión fue adoptada tras un operativo en el que participaron la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Control Urbano, Espacio Público, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), el Dadis y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo.

Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron varias condiciones que, según las autoridades, representaban un riesgo para quienes frecuentan el establecimiento.

Entre los hallazgos se reportaron deficiencias en la cocina, además de inconvenientes en las rutas de evacuación y en las salidas de emergencia, aspectos fundamentales para atender una eventual contingencia.

Con base en estos resultados, el Distrito ordenó el cierre preventivo del gastrobar mientras sus propietarios realizan las adecuaciones exigidas para cumplir con la normativa vigente.

¿Por qué aumentarán los controles a bares y gastrobares en Cartagena?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que estas inspecciones continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de garantizar que los establecimientos abiertos al público operen bajo condiciones seguras.

Según explicó, la prioridad es proteger la integridad de ciudadanos y visitantes, verificando que bares, discotecas y gastrobares cumplan con todos los requisitos establecidos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En la misma línea, el secretario del Interior, Daniel Vargas, recordó que los administradores de este tipo de negocios tienen la responsabilidad de mantener al día las condiciones técnicas, de seguridad y la documentación exigida para su funcionamiento.

La Chula es uno de los establecimientos más concurridos del Centro Histórico gracias a su oferta gastronómica inspirada en la cocina colombo-mexicana y a sus espectáculos en vivo, por lo que la suspensión ha generado reacciones entre comerciantes, turistas y residentes.

Por ahora, el gastrobar permanecerá cerrado hasta que las autoridades verifiquen que las observaciones fueron corregidas. Mientras tanto, la Alcaldía anunció que los operativos seguirán desarrollándose en distintos puntos de Cartagena para reforzar el control sobre los establecimientos de entretenimiento.