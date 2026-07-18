CANAL RCN
Colombia

Cierran reconocido gastrobar en Cartagena: estas fueron las irregularidades detectadas

Reconocido gastrobar de Cartagena fue cerrado tras operativo de las autoridades.

cierran la chula cartagena irregularidades
Foto: Alcalde Dumek Turbay

Noticias RCN

julio 18 de 2026
03:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reconocido gastrobar La Chula, ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, deberá suspender temporalmente sus actividades por decisión de la Alcaldía, luego de que una inspección oficial detectara incumplimientos relacionados con la seguridad del establecimiento.

Nuevo impuesto para viajar en avión desde Colombia: esta es la fecha en la que comenzará a cobrarse
RELACIONADO

Nuevo impuesto para viajar en avión desde Colombia: esta es la fecha en la que comenzará a cobrarse

La medida hace parte de una serie de operativos que el Distrito adelanta para verificar el cumplimiento de la normativa en establecimientos de entretenimiento nocturno.

¿Qué encontraron las autoridades en La Chula?

La decisión fue adoptada tras un operativo en el que participaron la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Control Urbano, Espacio Público, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), el Dadis y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo.

Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron varias condiciones que, según las autoridades, representaban un riesgo para quienes frecuentan el establecimiento.

La CRC frenó los excesivos costos de reconexión de servicios telefónicos: ¿Cuánto pueden cobrar?
RELACIONADO

La CRC frenó los excesivos costos de reconexión de servicios telefónicos: ¿Cuánto pueden cobrar?

Entre los hallazgos se reportaron deficiencias en la cocina, además de inconvenientes en las rutas de evacuación y en las salidas de emergencia, aspectos fundamentales para atender una eventual contingencia.

Con base en estos resultados, el Distrito ordenó el cierre preventivo del gastrobar mientras sus propietarios realizan las adecuaciones exigidas para cumplir con la normativa vigente.

¿Por qué aumentarán los controles a bares y gastrobares en Cartagena?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que estas inspecciones continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de garantizar que los establecimientos abiertos al público operen bajo condiciones seguras.

Según explicó, la prioridad es proteger la integridad de ciudadanos y visitantes, verificando que bares, discotecas y gastrobares cumplan con todos los requisitos establecidos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En la misma línea, el secretario del Interior, Daniel Vargas, recordó que los administradores de este tipo de negocios tienen la responsabilidad de mantener al día las condiciones técnicas, de seguridad y la documentación exigida para su funcionamiento.

La Chula es uno de los establecimientos más concurridos del Centro Histórico gracias a su oferta gastronómica inspirada en la cocina colombo-mexicana y a sus espectáculos en vivo, por lo que la suspensión ha generado reacciones entre comerciantes, turistas y residentes.

Fuero sindical: Las únicas razones por las que un empleado protegido sí puede ser despedido
RELACIONADO

Fuero sindical: Las únicas razones por las que un empleado protegido sí puede ser despedido

Por ahora, el gastrobar permanecerá cerrado hasta que las autoridades verifiquen que las observaciones fueron corregidas. Mientras tanto, la Alcaldía anunció que los operativos seguirán desarrollándose en distintos puntos de Cartagena para reforzar el control sobre los establecimientos de entretenimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Arauca

VIDEO | Niños jugaron alrededor de una ‘volqueta bomba’ sin detonar, en Tame, Arauca

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 18 de julio de 2026!

Inseguridad en Bogotá

Lo capturaron tras robar una camioneta en Bogotá y llevaba puesto un brazalete del Inpec

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Así queda el partido entre Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

¡La inteligencia artificial analizó el presente de ambas selecciones y reveló su marcador!

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 18 de julio de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores del fin de semana luego del sorteo del Super Astro Sol de este 18 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Argentina

Alerta por aumento de infartos en Argentina en el Mundial 2026: un caso por hora post-partido

Astrología

"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia

Chile

Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados