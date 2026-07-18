¿Gritar un gol puede causar un infarto? El peligro oculto que puede afectar su salud

Mientras millones de colombianos viven con intensidad la emoción de los partidos de fútbol, los especialistas en salud cardiovascular en el país han encendido las alarmas sobre un "marcador" que no se está vigilando: el del corazón.

Goles en el último minuto, penales decisivos o partidos de alta tensión pueden elevar drásticamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, convirtiéndose en el detonante de una urgencia médica en personas con factores de riesgo preexistentes.

Este llamado cobra especial relevancia en Colombia, donde las enfermedades isquémicas del corazón se mantienen como la principal causa de muerte. De acuerdo con las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estas patologías fueron responsables del 17,2 % de las defunciones registradas en el país.

Asimismo, la Cuenta de Alto Costo reportó que más de 6 millones de personas viven con un diagnóstico de hipertensión arterial, una de las condiciones más asociadas al riesgo cardiovascular.

El peligro de los excesos durante las celebraciones

El riesgo no solo proviene de la tensión del juego, sino de los hábitos que suelen acompañar el festejo de los partidos. Datos de una encuesta de la firma Ipsos señalan que el 70 % de los colombianos sigue los torneos de fútbol, y sus consumos preferidos están liderados por la cerveza (65 %), snacks (60 %), bebidas azucaradas (57 %) y comidas rápidas (53 %).

Tanto el doctor Ortiz como el doctor Juan Francisco Figueroa, especialista en cardiología y medicina interna, coinciden en que la mezcla de emociones extremas con el exceso de alcohol, la ingesta elevada de sal, el tabaquismo y la suspensión de medicamentos por descuido crea "la tormenta perfecta" para el sistema cardiovascular.

No confunda los "nervios del partido" con una emergencia

Uno de los mayores errores de los aficionados es normalizar los síntomas negativos argumentando que son solo "los nervios o la adrenalina del juego".

Los expertos enfatizan en que aprender a identificar las señales de alerta puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una tragedia.

Señales de alarma que requieren urgencia médica

Opacidad, dolor o fuerte opresión en el pecho.

Dolor que se extiende hacia el brazo izquierdo, la espalda, el cuello o la mandíbula.

Dificultad súbita para respirar (falta de aire).

Sudor frío, náuseas, vómito o mareos.

Desmayos o sensación de debilidad intensa.

"Si el malestar aparece de forma súbita, dura varios minutos o se acompaña de estos signos, la recomendación de la Asociación Americana del Corazón es acudir de inmediato al servicio de urgencias más cercano", puntualiza el doctor Figueroa.