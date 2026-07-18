Nuevo presidente del Senado ¿Se definirá por acuerdo o voto limpio?

A 48 horas de la instalación del Congreso para el periodo 2026 - 2030, los partidos buscan un acuerdo contrarreloj para elegir al nuevo presidente del Senado.

De no alcanzarlo en la reunión de compromisarios del sábado, 18 de julio, terminará definiéndose el nombre del presidente para el primer año legislativo, a voto limpio, en la plenaria.

Y, aunque estarían cerca de alcanzar un acuerdo sobre las mesas directivas, el punto central de la discusión sigue siendo la presidencia del Senado, que se disputan Alfredo Deluque del Partido de la U y Honorio Henríquez del Centro Democrático.

La elección del nuevo presidente creó tensión entre el Gobierno entrante y el Centro Democrático:

Deluque cuenta con el respaldo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el que tiene una relación cercana desde hace años, y el de los partidos Salvación Nacional, Conservador, Cambio Radical y la Alianza Verde.

Mientras, Honorio, es el candidato del uribismo y el Centro Democrático que, al ser el “partido mayoritario, en este caso del Gobierno (entrante), tiene el derecho de presidir o elegir la presidencia”, según su presidente, Gabriel Vallejo.

La discusión sobre el nuevo presidente del Senado que, de ser un simple trámite político pasó a convertirse en el primer pulso de poder del nuevo Congreso, generó un llamado del expresidente Uribe a defender su partido en la nueva legislatura.

Y Henríquez indicó en su cuenta de la red social X que, si el Senado le otorga su confianza, “desde la Presidencia tendrán plenas garantías. Actuaremos con estricto apego a la Constitución y la ley, respetando los derechos de las mayorías y de las minorías, promoviendo el diálogo y defendiendo la dignidad del Congreso”.

Ministro designado advirtió que Henríquez podría dañar políticamente al Gobierno entrante:

En medio de la puja por la presidencia del Senado, Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, advirtió que el presidente Petro le habría pedido a los miembros de su bancada votar por Henríquez para dañar políticamente al Gobierno entrante:

“Petro quiere votar por el doctor Honorio Henríquez para hacerle daño al Gobierno de la Espriella, para entorpecer su inicio”.

Declaraciones que generaron cuestionamientos desde el Centro Democrático, como en el caso de la excandidata presidencial Paloma Valencia y el rechazo del actual presidente:

“No mienta, señor Lara. Usted puede quedarse con su consciencia y explicarse a sí mismo por qué apoya a los asesinos de su padre. Pero no hable por mí. Usted allá y sus aliados de la mafia”.

En diálogo con los medios, Deluque indicó el sábado que “la mayoría de las colectividades presentes en el Congreso estarían de acuerdo. La conformación de mesas directivas no tendría mayores inconvenientes, pero el tema de la presidencia aún sigue sin resolverse” y, por tanto, “es necesario que los liberales centren su posición”.