CANAL RCN
Tendencias

"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia

La astróloga habló de la posesión del 7 de agosto de 2026.

Foto: captura de pantalla de redes sociales y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
01:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Abelardo de la Espriella, tras ganar las elecciones en segunda vuelta, se posesionará el 7 de agosto de 2026 como el nuevo presidente de Colombia.

El abogado ya ha comenzado a anunciar a su gabinete ministerial, pero el empalme con el gobierno de Gustavo Petro ha estado marcado por tensiones y desacuerdos.

Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente
RELACIONADO

Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente

De hecho, a inicios de julio decidió suspenderse por los continuos desacuerdos y las mesas técnicas aún no se han reactivado.

En medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente rompió el silencio y realizó una predicción acerca del panorama político que se avecinaría en Colombia. ¿Qué dijo?

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro político de Colombia

Luego de leer sus cartas, Mhoni Vidente aseguró que Abelardo de la Espriella se posesionará sin problemas y empezará su mandato.

"No va a pasar nada y yo visualizo que el día 7 de agosto, Abelardo, que es el candidato que se eligió por la votación que tú quieras, porque por eso es una democracia, toma el poder", puntualizó la reconocida vidente.

"No va a haber nada relacionado con golpes de Estado en Colombia", complementó la astróloga radicada en México.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente acerca del nuevo gobierno de Colombia?

Cuando todavía se estaba viviendo la época electoral, Mhoni Vidente analizó sus cartas y predijo que Abelardo de la Espriella ganaría la presidencia con una ventaja muy mínima, como finalmente terminó sucediendo.

Mhoni Vidente aseguró quién levantará la Copa del Mundo 2026
RELACIONADO

Mhoni Vidente aseguró quién levantará la Copa del Mundo 2026

Asimismo, cuando se ratificó el triunfo del abogado, Mhoni Vidente realizó una nueva lectura de cartas y aseguró que al país le iría bien y que lograría tener avances importantes a nivel económico y de seguridad.

"Esta victoria no le pertenece a un solo hombre, le pertenece a millones de colombianos que decidieron defender la democracia, la libertad y la esperanza. Hoy termina una campaña y comienza una nueva etapa de trabajo, unidad y compromiso para hacer realidad la 'Patria Milagro' que soñamos", fue el primer post de Abelardo de la Espriella tras ganar la segunda vuelta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri está soltera: así confirmó el fin de su relación

Estados Unidos

Insólito: a reconocido campeón del mundo le negaron la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial 2026

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 18 de julio de 2026

Otras Noticias

Chile

Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados

Las precipitaciones han causado graves inundaciones en el centro y sur de Chile, dejando a miles de personas sin electricidad y daños materiales.

Inseguridad en Bogotá

Lo capturaron tras robar una camioneta en Bogotá y llevaba puesto un brazalete del Inpec

La activación del plan candado permitió interceptar vehículo robado en San Cristóbal. Uno de los capturados tenía medida de confinamiento.

Mundial de fútbol

Último momento: Argentina y España resultaron perjudicadas por tormentas eléctricas en Nueva York y Nueva Jersey

Automovilismo

Con hasta 300 kilómetros de autonomía estos son los nuevos camiones eléctricos que llegan a Colombia

Fenómeno de El Niño

Riesgos para la salud a raíz de la intensificación del fenómeno de El Niño