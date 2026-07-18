"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia

Abelardo de la Espriella, tras ganar las elecciones en segunda vuelta, se posesionará el 7 de agosto de 2026 como el nuevo presidente de Colombia.

El abogado ya ha comenzado a anunciar a su gabinete ministerial, pero el empalme con el gobierno de Gustavo Petro ha estado marcado por tensiones y desacuerdos.

De hecho, a inicios de julio decidió suspenderse por los continuos desacuerdos y las mesas técnicas aún no se han reactivado.

En medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente rompió el silencio y realizó una predicción acerca del panorama político que se avecinaría en Colombia. ¿Qué dijo?

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro político de Colombia

Luego de leer sus cartas, Mhoni Vidente aseguró que Abelardo de la Espriella se posesionará sin problemas y empezará su mandato.

"No va a pasar nada y yo visualizo que el día 7 de agosto, Abelardo, que es el candidato que se eligió por la votación que tú quieras, porque por eso es una democracia, toma el poder", puntualizó la reconocida vidente.

"No va a haber nada relacionado con golpes de Estado en Colombia", complementó la astróloga radicada en México.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente acerca del nuevo gobierno de Colombia?

Cuando todavía se estaba viviendo la época electoral, Mhoni Vidente analizó sus cartas y predijo que Abelardo de la Espriella ganaría la presidencia con una ventaja muy mínima, como finalmente terminó sucediendo.

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Asimismo, cuando se ratificó el triunfo del abogado, Mhoni Vidente realizó una nueva lectura de cartas y aseguró que al país le iría bien y que lograría tener avances importantes a nivel económico y de seguridad.

"Esta victoria no le pertenece a un solo hombre, le pertenece a millones de colombianos que decidieron defender la democracia, la libertad y la esperanza. Hoy termina una campaña y comienza una nueva etapa de trabajo, unidad y compromiso para hacer realidad la 'Patria Milagro' que soñamos", fue el primer post de Abelardo de la Espriella tras ganar la segunda vuelta.