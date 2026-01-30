Menor con trasplante de riñón recibió medicamentos vitales tras denuncia de Noticias RCN

Mario Alexander López finalmente recibió los medicamentos necesarios para mantener su trasplante de riñón tras cuatro meses de espera por parte de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional.

"Estoy feliz porque ya recibí el medicamento, gracias", dijo Mario al recibir la medicina que garantizarán su tratamiento durante los próximos tres meses.

La entrega se concretó después de que Noticias RCN difundiera su caso. La nueva EPS escuchó el clamor de Yaneli López, mamá de Mario Alexander. "Estoy feliz porque esto (el medicamento) es la vida de mi hijo. Gracias por ese apoyo".

Y es que Yaneli había alertado este viernes sobre la gravedad de la situación. "Me quedan medicamentos solo para dos días, o sea que tiene medicamento en sí hasta el sábado nada más".

Desde mayo, la familia había logrado acceder a los medicamentos mediante tutelas, sin embargo, en octubre la entrega se interrumpió completamente, poniendo en riesgo la vida del menor y la viabilidad del órgano trasplantado. Ante la falta de respuesta de la EPS, la familia había recurrido a donaciones de terceros para adquirir los medicamentos, pero esos recursos se agotaron.

Se mantiene la incertidumbre por la continuidad del tratamiento

Aunque ya recibió medicamentos para tres meses, la incertidumbre de Yaneli permanece por la continuidad del tratamiento.

El pequeño debe tomar dos pastillas diarias de micofenolato, además de una de tacrolimus de cuatro miligramos. Antes del trasplante, Mario Alexander sufría mucho porque "tenía que estar conectando a diálisis desde las 7:00 de la noche y hasta las 6:00 de la mañana".