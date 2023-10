¿Habrá acuerdo? El pedido de Carlos Fernando Galán al presidente Petro sobre el metro de Bogotá

Carlos Fernando Galán fue elegido este domingo 29 de octubre alcalde de Bogotá, superando el umbral del 40 % en primera vuelta (por primera vez existía la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones de la capital de la República).

Luego de conocer su triunfo electoral, el hijo de Luis Carlos Galán dio un discurso en su sede de campaña, donde habló sobre sus planes para su Gobierno distrital, que, según dijo, espera que sea más en las calles que en su oficina en el Palacio de Liévano.

“Ahora estamos obligados a que ganen todos. También me ilusiona una alcaldía que trabaje desde la calle, que tenga en cuenta al ciudadano para solucionar los grandes problemas, con diálogos que produzcan avances claros. Espero usar poco, muy poco, el escritorio de alcalde. Tenemos un reto grande porque la gente ya no le cree al político que dice que va a trabajar desde la calle y será nuestro trabajo el que recupere la confianza en las instituciones”, dijo Galán, quien, además, se refirió a la construcción del metro de Bogotá.

Carlos Fernando Galán y su mensaje a Gustavo Petro en referencia al metro de Bogotá

El metro de Bogotá ha tenido polémica en su ejecución, por cuenta de las diferencias entre la actual alcaldesa, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de que un tramo sea subterráneo.

Al respecto, Carlos Fernando Galán expresó en su discurso: “Quiero que, por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el Metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de siete décadas. Es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte. Tiempo que podríamos disfrutar con la familia, los amigos o haciendo deporte. Presidente Petro: este es un mandato claro y le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea como está planteada. Seamos generosos con la ciudad”.

Otros proyectos sociales que espera cumplir Galán

Falta la respuesta que dé el presidente Petro a dicho mensaje de Galán, quien además en su discurso habló acerca de otros proyectos sociales que espera cumplir en su alcaldía.

“El hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. Tres de cada diez personas sufren de hambre en la ciudad. Eso significa que tenemos un drama de 2.4 millones de seres humanos en Bogotá que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día, y muchos de ellos son niños. Tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país es un crimen. Quiero hacer un llamado a los empresarios de alimentos, a los innovadores, al sector gastronómico, a los productores del campo y a los ciudadanos para que nos unamos para combatir esta tragedia. Una tragedia silenciosa, invisible para muchos, que no puede volver a estallar. Necesitaremos que la empatía renazca y llegue a niveles jamás antes vistos. Nadie en esta ciudad puede vivir con el dilema de comer o pagar el arriendo. Nadie”, concluyó el nuevo alcalde de Bogotá.