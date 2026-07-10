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Confirman condena a más de 30 años en prisión del asesino de Marlon Pérez, excompañero de Rigoberto Urán

En vida, el deportista profesional fue coronado campeón mundial juvenil de ciclismo de pista.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y la Fiscalía
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y la Fiscalía

Noticias RCN

julio 10 de 2026
09:28 p. m.
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En respuesta a un recurso de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la condena de 33 años y 4 meses de prisión de Edison Arley Posada Posada, alias Morcilla o Cucaracho, por el asesinato del ciclista profesional Marlon Alirio Pérez.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre la noche del 3 de octubre de 2024 y la madrugada del día siguiente, en la vereda Camargo, jurisdicción del Carmen de Viboral, Antioquia.

Pérez habría estado departiendo en un establecimiento comercial junto a otras personas, entre ellas, su agresor, hasta que, entrada la noche, decidió regresar a su casa y fue atacado.

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¿Qué ocurrió con exactitud la noche en la que fue asesinado Marlon Alirio Pérez?

De acuerdo con las investigaciones, “las labores de policía judicial demostraron que, el día de los hechos, la víctima y el victimario estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas durante varias horas en un establecimiento comercial, en compañía de una mujer”.

Aunque no son del todo claros los motivos por los que Pérez habría sido atacado, se sabe que alias Cucaracho lo hirió de muerte con un arma cortopunzante, lo dejó tirado a mitad de la carretera y luego se dio a la fuga.

De hecho, “la Fiscalía probó que, después del homicidio, alias Morcilla fue visto con prendas de vestir diferentes a las que usaba antes de los hechos, con el propósito de evitar su identificación. Según el dictamen de Medicina Legal, la víctima falleció a causa de la lesión que recibió en el cuello”.

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Marlon Alirio Pérez nació en enero de 1976 y descubrió su pasión por el ciclismo con apenas 13 años.

Junto a otros grandes, como Rigoberto Urán y Carlos Betancur, fue parte de la escuela de formación de Gabriel Jaime Vélez y participó en dos ocasiones en el Giro de Italia, varias vueltas a Colombia y los Olímpicos de Atlanta (1996), Sídney (2000) y Atenas (2004).

Sin embargo, su mayor reconocimiento habría llegado años atrás, cuando fue coronado campeón mundial juvenil de ciclismo de pista en Quito, Ecuador, que fue sede de la competencia en 1994.

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