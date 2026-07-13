Seis extranjeros pretendían ingresar a Antioquia con fines de explotación sexual

Autoridades de Migración Colombia inadmitieron el ingreso a Antioquia por parte de seis estadounidenses, quienes habrían llegado al país con fines de explotación sexual. Dentro de las operaciones de vigilancia también se identificó a otro viajero con circular roja de Interpol.

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¿Qué hallaron las autoridades?

Por medio de las tareas de control migratorio se logró, en horas recientes, la inadmisión de seis extranjeros, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional José María Córdova a bordo de un vuelo procedente de Miami.

Durante las entrevistas migratorias realizadas en el procedimiento de control de ingreso al país, los oficiales lograron establecer que el verdadero propósito de viaje de los extranjeros era realizar turismo con fines de explotación sexual.

En el procedimiento, por parte de la Policía Nacional, los viajeros accedieron voluntariamente a la revisión de sus equipajes. En medio de la inspección fueron hallados varios paquetes con billetes de un dólar estadounidense, equivalentes a 50 dólares por paquete.

De acuerdo con la información obtenida durante el procedimiento migratorio, este dinero habría estado destinado para ser entregado como propinas en establecimientos nocturnos y actividades que tenían previsto realizar durante su permanencia en el país.

Según la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, se ha logrado fortalecer el control migratorio para prevenir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo de explotación sexual, específicamente contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

"Incrementamos el personal en los puestos de control, fortalecimos los procesos de verificación e implementamos capacitaciones especializadas para los oficiales de Migración, particularmente en Medellín, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, embajadas y organismos de cooperación internacional”, afirmó la directora general de Migración Colombia.

En otro procedimiento de control migratorio, en el mismo aeropuerto, oficiales de la autoridad migratoria detectaron a un ciudadano de nacionalidad mexicana que registraba una Notificación Roja de Interpol, solicitada por Estados Unidos.

Algunos de los delitos por los que era investigado el sujeto fueron fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de activos, entre otros.

Controles migratorios en Colombia

Con dichas capturas, Migración Colombia completó 101 ciudadanos extranjeros inadmitidos en Antioquia por turismo con fines de explotación sexual con corte al 12 de julio de 2026.

También, se dio a conocer que durante todo el año 2025 fueron cerca de 80 los casos registrados en el departamento. A nivel nacional, la cifra se acerca a 140 extranjeros inadmitidos por esta misma causa, superando los 110 casos reportados durante todo el año anterior.