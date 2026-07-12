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Funcionarios del CTI secuestrados por el ELN claman por su libertad en prueba de supervivencia

Los agentes del CTI secuestrados hace 14 meses hacen un llamado al Gobierno Nacional para que les ayude a volver a su casa.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
09:43 p. m.
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Este domingo 12 de julio se conoció una prueba de supervivencia de los agentes de protección y seguridad de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron secuestrados en mayo de 2025 por el ELN en Arauca.

En el video, con fecha del 10 de julio de 2026, los funcionarios del CTI piden al presidente Gustavo Petro, a la fiscal y a altos funcionarios del Gobierno Nacional un intercambio humanitario que les permita salir en libertad tras 14 meses de secuestro.

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"Llevamos 14 meses en las selvas colombianas pidiendo y clamando de una u otra forma para que se lleve a cabo un intercambio humanitario entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional", aseguró Pacheco.

Le pidió al mandatario colombiano apoyo antes de que termine su gobierno: "señor Gustavo Petro, ya a un mes entregar usted el gobierno, por favor, le pido que no nos deje aquí".

En el mismo sentido fue el mensaje de López Estrada, quien espera que haya un acuerdo con el ELN que le permita volver a su hogar.

"Me embarga un incertidumbre de tristeza. Es lo que tengo aquí en mi corazón, tristeza porque no hay un día que no me levante con el ánimo de que esto se solucione (...) que antes de que termine este gobierno se nos pueda solucionar esta situación", dijo.

"No dejen de luchar por mí"

Rodrigo Antonio López envió un mensaje a su familia. Aseguró que ha recibido cartas de su hijo y sabe el trabajo que ha hecho su esposa y su familia por su liberación.

Le pidió a su esposa no dejar de luchar. "Les pido que sigan haciendo presión ante el Gobierno Nacional para que esto se solucione antes, si Dios lo permite, de que este gobierno termine. Los amo mucho, los quiero con todo mi corazón. Todos los días pienso en cada uno de ustedes. Oro por ustedes".

"He mantenido la fe y la esperanza de llegar a casa"

El agente Jesús Antonio Pacheco también le dedicó unas palabra s a su esposa, hijos y hermana. Les agradeció por el incansable trabajo para que él pueda recuperar la libertad.

"Siempre he mantenido la fe y la esperanza de llegar a casa todos los días. No paro de pensar en el momento en llegar a casa. Los quiero y los amo mucho".

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Además, agradeció a sus compañeros de la Fiscalía General de la Nación. "Los llevo en el corazón. Sé que se han puesto la camiseta pidiendo y exigiéndole el Gobierno Nacional por nuestra libertad".

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