Autoridades capturan a Aldemar Ríos, máximo articulador del Bloque Magdalena Medio de las Farc

El GAULA de la Policía en Santander logró la captura de Aldemar Ríos, quien sería el máximo articulador del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.

Según los hallazgos de las autoridades, Ríos era el encargado de coordinar a más de 200 hombres armados y llegó a fingir su muerte en 2025 para evadir la justicia.

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¿Cuál fue el papel de Aldemar Ríos?

La Policía Nacional dio a conocer detalles del operativo, que se extendió cerca de dos años, por medio del cual, junto a el GAULA Santander y la Fiscalía, lograron la captura de Aldemar Ríos en Cúcuta.

En medio de un operativo, en el centro de la ciudad, se materializó la captura del hombre, de 37 años de edad, quien fungía como el principal coordinador y articulador operacional de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio Estructura Gentil Duarte, Facción Calarcá.

Según las autoridades, este cabecilla, subordinado directo de alias Jhon Mechas, coordinaba más de 200 hombres armados y actualmente está sindicado de secuestro, homicidio, extorsión y de planear atentados terroristas contra la Fuerza Pública en la región Caribe.

Dentro de las investigaciones se encontró que este hombre cuenta con una trayectoria delictiva superior a los 12 años y era el dinamizador de la violencia en el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Sur de Bolívar.

Pese a sus esfuerzos por propiciar el cese de las búsquedas, por parte de las autoridades, el análisis técnico, documental y el testimonio de más de 20 exintegrantes del grupo armado dieron con su ubicación.

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¿Cuáles eran las funciones de Aldemar Ríos?

Su baja exposición fue una de sus estrategias, mientras coordinaba el ala terrorista y las finanzas criminales. Autoridades confirmaron que lideraba un componente armado entre 130 y 215 hombres.

Dentro de las acciones criminales que hoy se le adjudican se encuentra su relación con el secuestro del comercial de oro Víctor Alfonso Téllez Rizcala, ocurrido el 3 de abril del 2022, al ser determinador de este hecho.

Así mismo, está vinculado formalmente a múltiples homicidios en San Pablo, Barrancabermeja, y la jurisdicción del Magdalena Medio en donde se han registrado confrontaciones contra el Clan del Golfo y el ELN por el control de la minería ilegal.

Sus acciones provocaron crisis humanitarias, confinamientos y desplazamientos masivos de familias en zonas como Santa Rosa del Sur, Arenal y Montecristo.

Tras su captura, un juez de la república declaró la legalidad del procedimiento. Las audiencias concentradas de la imputación de cargos y medida de aseguramiento por los delitos de secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión iniciarán formalmente dentro de los próximos días.