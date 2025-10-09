Ministro de Justicia dice que se mantiene la prohibición de la aspersión aérea en Colombia

El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, se refirió a la aspersión aérea con glifosato en Colombia tras la reciente declaración del presidente Gustavo Petro de retomar esta práctica en zonas de conflicto.

“Por ahora Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato”, mencionó Montealegre.

El ministro explicó que, dadas las limitaciones constitucionales establecidas por la Corte Constitucional y derivadas de la teoría de los derechos fundamentales, el uso del glifosato representa ”un camino a recorrer supremamente difícil”.

Esto dijo Petro sobre la aspersión aérea

"Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea"escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

El jefe de Estado planteó implementar esta acción en zonas donde se registran agresiones de civiles contra las fuerzas armadas, como reacción ante los recientes hechos violentos que han comprometido la integridad de los militares.

El uso del glifosato “no puede convertirse en una política generalizada”

La declaración de Petro contradijo sus promesas de campaña, en las que aseguró que durante su gobierno "no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria".

Sin embargo, el ministro Montealegre señaló que dicho uso no puede convertirse en una política generalizada.

“La utilización de la aspersión tiene evidencia científica de que es cancerígena, y en virtud del derecho, que yo podría decir que es un principio constitucional también que rige las políticas públicas frente a la prevención de daños, frente al principio de precaución, así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato”, argumentó Montealegre.