Récord histórico de coca en Colombia complica regreso de la aspersión aérea: ¿en cuánto están las cifras?

Un informe revelado por la Universidad de los Andes confirmó que en Colombia existen actualmente más de 253.000 hectáreas cultivadas con coca, una cifra que representa un récord histórico y vergonzoso.

Este escenario coincide con el anuncio del presidente Gustavo Petro de reactivar la aspersión aérea con glifosato en aquellas zonas donde se registren ataques contra la fuerza pública.

Sin embargo, especialistas en seguridad y política de drogas consideran que esta iniciativa es difícil de implementar en el corto plazo y que se convierte más en un gesto político frente a presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que en una medida con posibilidades reales de ejecución.

Presidente Petro propone aspersión aérea: ¿es viable?

El anuncio presidencial generó debate en distintos sectores, pues mientras el gobierno plantea el retorno de la aspersión aérea como una herramienta para frenar el avance de los cultivos ilícitos, académicos y analistas aseguran que la medida enfrenta obstáculos de tipo técnico, jurídico y administrativo que impedirían que se materialice antes de que finalice este mandato.

Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, cuestionó directamente la propuesta al señalar que no pasa de ser un recurso coyuntural con pocas probabilidades de éxito:

Yo lo veo otra vez como un globo al aire de cara a la decisión de desertificación y tratando de evitarla al máximo, pero ya con muy poco chance.

La advertencia se da en medio de la posibilidad de que Estados Unidos declare la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas, es decir, que retire su respaldo y cooperación en este frente.

En ese contexto, el regreso de la aspersión aérea se presenta como una maniobra para mostrar resultados, aunque los plazos y requisitos legales hagan casi imposible su implementación en los próximos meses.

Sobre este punto, Javier Soler, analista en temas de seguridad nacional, recordó que el único químico con autorización para estas labores en el país es el glifosato. Si se intentara utilizar otro producto, el proceso se extendería durante años:

Si yo quiero hoy emplear otro elemento, duro dos años tramitando las licencias, haciendo la consulta previa, que es un procedimiento que impuso la Corte y buscando una entidad certificadora diferente a la Policía Nacional.

¿Qué dicen las cifras sobre la coca en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en lo corrido del año apenas se han erradicado 2.683 hectáreas de coca de manera manual, mientras que la producción de cocaína aumentó en 2.600 toneladas desde que se suspendió la aspersión aérea con herbicidas.

En medio de este contexto, también surge la preocupación por la seguridad de la fuerza pública.

Autoridades han denunciado que en diferentes regiones civiles instrumentalizados por organizaciones ilegales atacan a militares y policías, sin que se registre una sola captura por estos hechos.

Frente a esa situación, el exministro de Defensa Diego Molano afirmó:

Lo que están diciendo es: doy la orden a las Fuerzas Militares que defiendan los territorios, que se defiendan ellos, que usen máximo despliegue de fuerza y capturen el judicial, dicen a todo aquel que toque un policía, que toque un soldado.

Así, el debate sobre la aspersión aérea se cruza con un panorama complejo por los cultivos ilícitos en aumento, la producción de cocaína al alza, ataques contra uniformados y ausencia de resultados contundentes en la lucha antidrogas.