Gobierno Nacional considera retomar fumigación aérea con glifosato para combatir cultivos ilícitos: análisis en La Mesa Ancha

Analistas de La Mesa Ancha hablaron de la reciente propuesta del presidente de retomar la fumigación con glifosato.

septiembre 09 de 2025
09:17 a. m.
El gobierno colombiano sugirió la posibilidad de retomar la fumigación aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Esta propuesta, anunciada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, generó debate debido a la postura previa del mandatario en contra de esta práctica.

En su mensaje, Petro afirmó: "Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea".

Esta declaración contradice sus promesas de campaña, en las que aseguró que durante su gobierno "no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria".

Reactivación de fumigaciones: ¿respuesta legal al aumento de cultivos ilícitos?

Según Manuel Restrepo, experto de la Escuela de Derecho Doctoral de la Universidad del Rosario, la reactivación de las fumigaciones aéreas es jurídicamente viable.

La Corte Constitucional no prohibió esta práctica, sino que la condicionó a ciertos requisitos. Sin embargo, Restrepo señala que el anuncio del presidente podría tener motivaciones políticas, como enviar un mensaje a Estados Unidos sobre el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El cambio de postura del gobierno ha sido interpretado por algunos analistas como una respuesta a la creciente preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en el país.

Según datos recientes, Colombia alcanzó las 253,000 hectáreas de coca en 2023, con estimaciones que sugieren que la cifra podría superar las 300,000 hectáreas en la actualidad.

Críticas a la fumigación aérea: impacto ambiental y contradicciones con la paz total

La propuesta ha generado críticas de diversos sectores, incluyendo organizaciones de derechos humanos y expertos en política criminal. Estos cuestionan la efectividad de la fumigación aérea y sus posibles impactos negativos en la salud y el medio ambiente.

El debate sobre la fumigación aérea se da en el contexto de la estrategia de "paz total" del gobierno Petro, que busca negociar con grupos armados y abordar las causas estructurales del conflicto. La posible reactivación de esta medida plantea interrogantes sobre la coherencia de la política antidrogas del actual gobierno.

Mientras tanto, el país enfrenta otros desafíos en materia de infraestructura, como los problemas recurrentes en la vía al Llano. Expertos señalan la necesidad de inversión a largo plazo y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para abordar estas problemáticas de manera integral.

