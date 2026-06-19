Ministro del Trabajo anunció cuatro nuevos decretos para complementar la reforma laboral

En las últimas horas, el Gobierno Nacional concretó la expedición de cuatro nuevos decretos que buscarían garantizar la formalización y protección de diversos sectores laborales del país.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino anunció la firma de estos instrumentos normativos que desarrollan y complementan la reforma laboral.

Hoy vamos a firmar cuatro decretos que desarrollan la reforma y que la complementan.

¿Cuáles son los nuevos decretos para la reforma laboral?

El primer decreto reglamenta el artículo 42 y está dirigido a los trabajadores del sector cultural. Según Sanguino, este instrumento busca "garantizar la formalización laboral de los artistas y trabajadores de la cultura en Colombia", un sector históricamente caracterizado por la informalidad y la ausencia de garantías laborales.

El segundo decreto se enfoca en el periodismo. La normativa establece mecanismos para "la formalización y garantía de seguridad social para los periodistas, sobre todo quienes producen contenidos y quienes laboran en medios de comunicación comunitarios y alternativos.

El sector salud también será objeto de regulación mediante el tercer decreto. El ministro anunció que se expedirá "el decreto que pone en cintura el contrato sindical (…) ese que precariza el trabajo de médicos y enfermeros".

No más contratos basura en el sector salud.

El cuarto y último decreto tiene un componente de reparación histórica. Sanguino confirmó que se firmará "el decreto de reconocimiento del movimiento sindical como un sujeto de reparación colectiva porque este ha sido el actor social de los más golpeados por la violencia y los más golpeados de la derecha paramilitar y de sectores del Estado contra el pueblo trabajador de Colombia".

Gobierno Nacional expidió decretos laborales a dos días de las elecciones

Este 19 de junio, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, y a tan solo dos días de las elecciones presidenciales, decidió expedir cuatro nuevos decretos.

Estos decretos representarían un desarrollo normativo de la reforma laboral impulsada por el gobierno en la que señalan buscan ampliar la cobertura de derechos laborales a sectores tradicionalmente excluidos de las garantías del trabajo formal.

Las medidas complementan la legislación existente y establecen mecanismos específicos de protección para trabajadores culturales, comunicadores, personal de salud y organizaciones sindicales, sectores que según el gobierno han enfrentado condiciones de precariedad laboral y, en el caso del movimiento sindical, afectaciones por la violencia.