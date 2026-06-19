CANAL RCN
Colombia

Ministro del Trabajo anunció cuatro nuevos decretos para complementar la reforma laboral

El ministro Antonio Sanguino firmó los decretos que complementarían la reforma laboral y reconocen al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva.

Ministro del Trabajo anunció cuatro nuevos decretos para la reforma laboral
Foto: X @infopresidencia

Noticias RCN

junio 19 de 2026
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Gobierno Nacional concretó la expedición de cuatro nuevos decretos que buscarían garantizar la formalización y protección de diversos sectores laborales del país.

Cambios en la reforma laboral: Empresas en Colombia prohibidas de realizar estos contratos
RELACIONADO

Cambios en la reforma laboral: Empresas en Colombia prohibidas de realizar estos contratos

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino anunció la firma de estos instrumentos normativos que desarrollan y complementan la reforma laboral.

Hoy vamos a firmar cuatro decretos que desarrollan la reforma y que la complementan.

Esto es lo que deben pagarle de prima a una empleada doméstica con los cambios en la reforma: pilas
RELACIONADO

Esto es lo que deben pagarle de prima a una empleada doméstica con los cambios en la reforma: pilas

¿Cuáles son los nuevos decretos para la reforma laboral?

  • El primer decreto reglamenta el artículo 42 y está dirigido a los trabajadores del sector cultural. Según Sanguino, este instrumento busca "garantizar la formalización laboral de los artistas y trabajadores de la cultura en Colombia", un sector históricamente caracterizado por la informalidad y la ausencia de garantías laborales.
  • El segundo decreto se enfoca en el periodismo. La normativa establece mecanismos para "la formalización y garantía de seguridad social para los periodistas, sobre todo quienes producen contenidos y quienes laboran en medios de comunicación comunitarios y alternativos.
  • El sector salud también será objeto de regulación mediante el tercer decreto. El ministro anunció que se expedirá "el decreto que pone en cintura el contrato sindical (…) ese que precariza el trabajo de médicos y enfermeros".

No más contratos basura en el sector salud.

  • El cuarto y último decreto tiene un componente de reparación histórica. Sanguino confirmó que se firmará "el decreto de reconocimiento del movimiento sindical como un sujeto de reparación colectiva porque este ha sido el actor social de los más golpeados por la violencia y los más golpeados de la derecha paramilitar y de sectores del Estado contra el pueblo trabajador de Colombia".
Confirman fecha en que desaparecerá el Día de la Familia en Colombia, según reforma laboral
RELACIONADO

Confirman fecha en que desaparecerá el Día de la Familia en Colombia, según reforma laboral

Gobierno Nacional expidió decretos laborales a dos días de las elecciones

Este 19 de junio, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, y a tan solo dos días de las elecciones presidenciales, decidió expedir cuatro nuevos decretos.

Estos decretos representarían un desarrollo normativo de la reforma laboral impulsada por el gobierno en la que señalan buscan ampliar la cobertura de derechos laborales a sectores tradicionalmente excluidos de las garantías del trabajo formal.

Las medidas complementan la legislación existente y establecen mecanismos específicos de protección para trabajadores culturales, comunicadores, personal de salud y organizaciones sindicales, sectores que según el gobierno han enfrentado condiciones de precariedad laboral y, en el caso del movimiento sindical, afectaciones por la violencia.

Reforma laboral: permisos remunerados para trabajadores desde el 1 de enero
RELACIONADO

Reforma laboral: permisos remunerados para trabajadores desde el 1 de enero

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones en Colombia: más de 400.000 uniformados desplegados para reforzar la seguridad en la segunda vuelta

Animales

IDPYBA da recomendaciones para el cuidado responsable de caninos de manejo especial

Cundinamarca

Atacan a tiros a testigos electorales de Abelardo de la Espriella en Viotá: ofrecen millonaria recompensa

Otras Noticias

Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras la polémica interna de Portugal en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se pronunció tras la polémica que rodea a la selección de Portugal en el Mundial 2026. El capitán luso envió un mensaje de unidad en medio de críticas y rumores sobre el ambiente interno del equipo.

Venezuela

Así fue la reunión de la presidenta (2015) de la AN Dinorah Figuera con Jorge Rodríguez en Venezuela

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015 (la última elección legítima en el país) habló de su encuentro con uno de los principales alfiles del Gobierno Nacional.

Karol G

“Tenemos una nueva oportunidad”: Karol G invita a sus seguidores a votar el 21 de junio

Bancolombia

Bancolombia lanza función en su app para pagar créditos hipotecarios en línea

Cuidado personal

Trabajar más de 55 horas semanales incrementa en un 35 % el riesgo de accidente cerebrovascular