Esto es lo que deben pagarle de prima a una empleada doméstica con los cambios en la reforma: pilas

En Colombia, la formalidad laboral en el hogar ha dejado de ser una sugerencia para convertirse en un mandato estricto. Con la llegada de los periodos de pago de prestaciones, surge la duda recurrente entre los empleadores: ¿Cómo se calcula la prima de una trabajadora que solo asiste una o dos veces por semana?

La respuesta se radica en la Ley 1788 de 2016, la cual busca que los derechos de los trabajadores domésticos sean equiparados con los de cualquier empleado de empresa.

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Y es que la ley es clara, el hecho de que una empleada no trabaje la semana completa no la excluye del derecho a la prima. Lo que cambia es la base del cálculo. El empleador debe pagar una suma proporcional al tiempo laborado durante el semestre.

Esto es lo que deben pagarle de prima a una empleada doméstica

La prima es, esencialmente, un mes de salario adicional al año. Como se paga en dos cuotas (una en junio y otra en diciembre), cada pago equivale a la mitad de un salario mensual. Sin embargo, cuando la persona trabaja por días, esa "mitad de salario" se ajusta proporcionalmente al tiempo que ella realmente estuvo en su casa.

Cuando una empleada no labora la semana completa, el cálculo no se hace sobre un salario mensual fijo, sino que debe promediarse lo devengado en el semestre, incluyendo el auxilio de transporte.

Valor de la Prima = Salario Base x Días trabajados en el semestre / 360 días.

Supongamos que una empleada trabaja un día a la semana (lunes) y gana el equivalente al salario mínimo diario por jornada de 8 horas. Para 2026, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) se fijó en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095.

Pago por día (Salario + Auxilio): Aproximadamente $66.666.

Días laborados en el semestre: 26 días.

Cálculo: (66.666 x 26) / 360 = 4.814.

No obstante, el Ministerio del Trabajo aclara que para trabajadores por días, el salario base debe mensualizarse para la fórmula, o bien usar el promedio de lo ganado en el periodo. En términos prácticos, el empleador debe sumar todo lo pagado en el semestre (salario + auxilio) y dividirlo por 12 para obtener el promedio mensual, o aplicar la proporción directa.