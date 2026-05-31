🔴 Minuto a minuto | Elecciones presidenciales 2026 en Colombia

2:35 p.m. | El Consejo Nacional Electoral sigue minuto a minuto la jornada electoral de este 31 de mayo. Más de 397.000 observadores nacionales e internacionales están al frente de los reportes para garantizar transparencia.

2:19 p.m. | Los candidatos Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins también llegaron a sus puestos a votar. Cada uno dejó un mensaje a los colombianos.

1:45 p.m. | En Estados Unidos y España siguen votando los colombianos. Son más de un millón 400 mil connacionales los que están habilitados para ejercer su derecho en el exterior.

1:10 p.m. | La Procuraduría le abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por indebida participación en política.

1:09 p. m. | Claudia López ejerció su derecho al voto La candidata presidencial Claudia López ya votó en Bogotá, en la Universidad Konrad Lorenz, en la localidad de Chapinero. “Hoy no se elige presidente, se elige quién los representa”, dijo la exalcaldesa de Bogotá.

12:51 p. m. | Mandatarios locales de todas las regiones aseguran que la seguridad está garantizada durante la jornada electoral e invitan a los ciudadanos a votar y respetar los resultados de los comicios.

12:48 p. m. | Sobrevuelo sobre Bogotá monitorea el desarrollo de la jornada electoral en Colombia. Hasta el momento se reporta tranquilidad y normalidad en los puntos de mayor afluencia de la capital.

12:35 p. m. | Paloma Valencia ejerció su derecho al voto

Paloma Valencia llegó a su puesto de votación en Bogotá, tras acompañar al expresidente Álvaro Uribe en Rionegro durante su jornada electoral. Ahora se prepara para ejercer su derecho al voto en esta elección presidencial en Colombia.

Balance parcial

Las autoridades reportan una jornada que avanza mayoritariamente en calma, con alta participación ciudadana y algunos hechos aislados de seguridad que son atendidos por la Fuerza Pública.

Noticias RCN continúa con cobertura especial minuto a minuto desde todas las regiones del país.

12:15 p. m. | Fuerza Aeroespacial monitorea Cundinamarca

Desde el aire, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realiza sobrevuelos sobre Mosquera, Madrid, Facatativá y los principales corredores de ingreso a Bogotá para verificar las condiciones de movilidad y seguridad.

12:00 m. | PMU nacional hace seguimiento a la jornada

En el Ministerio del Interior avanza el Puesto de Mando Unificado con participación de los ministros del Interior, Defensa y TIC, así como del registrador nacional, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente del orden público y del desarrollo de las votaciones en todo el país.

11:40 a.m. | Preocupación por lluvias en Meta

Las fuertes lluvias continúan afectando varias zonas del departamento. La Registraduría tuvo que transportar material electoral por vía aérea debido al deterioro de las carreteras.

En algunas zonas, funcionarios caminaron entre el barro para garantizar la llegada del material y la instalación de las mesas.

11:20 a.m. | URIEL recibe más de 440 denuncias

El Gobierno informó que la plataforma URIEL registra 443 quejas relacionadas con la jornada electoral.

Los hechos más denunciados son constreñimiento al elector y participación en política de funcionarios públicos.

11:00 a.m. | Reportan ataque con granada en Caquetá

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que un hombre lanzó una granada contra la Fuerza Pública en una vereda de El Paujil, Caquetá.

Las autoridades informaron que no hubo heridos ni afectaciones al proceso electoral.

10:40 a.m. | Iván Cepeda vota en Kennedy

El candidato presidencial del Pacto Histórico acudió al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy. Tras votar, hizo un llamado a que los ciudadanos participen libremente y con responsabilidad.

10:20 a.m. | Mauricio Lizcano vota en familia

El candidato presidencial Mauricio Lizcano ejerció su derecho al voto en Manizales acompañado de su esposa y sus cinco hijos.

10:00 a.m. | Sergio Fajardo ya votó

El candidato presidencial Sergio Fajardo acudió a las urnas para participar en la jornada que definirá el próximo mandatario de los colombianos.

9:30 a.m. | Gustavo Petro deposita su voto

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en Bogotá y mostró el tarjetón antes de depositarlo en la urna.

9:15 a.m. | Paloma Valencia acompaña a Uribe

La senadora Paloma Valencia acompañó al expresidente Álvaro Uribe durante la votación y afirmó que Colombia enfrenta una decisión trascendental para su futuro político.

RELACIONADO Paloma Valencia acompañó a Uribe en Rionegro y llamó a defender los principios en las urnas

9:00 a.m. | Álvaro Uribe ejerce su derecho al voto

El expresidente Álvaro Uribe votó en Rionegro, Antioquia. Tras sufragar, aseguró que los colombianos reclaman firmeza para fortalecer la seguridad en el país.

8:30 a.m. | Adulto mayor de 92 años, el primero en votar en Risaralda

En Pereira, un ciudadano de 92 años fue el primero en ejercer su derecho al voto en la Gobernación de Risaralda, donde se observó una importante participación ciudadana desde temprano.

8:15 a.m. | Alta afluencia de votantes en Bogotá

Desde las primeras horas se registraron largas filas en varios puestos de votación de la capital, especialmente en Unicentro y otros puntos del norte de Bogotá.

8:00 a.m. | Abren oficialmente las urnas en Colombia

Comenzó la jornada electoral en todo el territorio nacional. Más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la elección presidencial. El presidente Petro votó en la Mesa 1 de la Plaza de Bolívar

7:50 a.m. | Presidente Gustavo Petro llama a proteger el voto

Antes de la apertura de las urnas, el presidente Gustavo Petro pidió a los colombianos votar de manera libre y denunció cualquier intento de compra de votos o presión a los electores.

Además, solicitó avanzar hacia un sistema de escrutinio administrado directamente por el Estado y llamó a los ciudadanos y testigos electorales a vigilar el conteo de votos.

6:00 a.m. | Inician los actos protocolarios en la Plaza de Bolívar

Las autoridades electorales y representantes de los organismos de control se reunieron en la Plaza de Bolívar para dar apertura oficial a la jornada. El registrador nacional, Hernán Penagos, encabezó los actos junto a magistrados, procurador, contralor y defensora del Pueblo.