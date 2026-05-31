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¡Tembló masivamente en Colombia hoy 31 de mayo de 2026! Este es el reporte completo

El Servicio Geológico Colombiano ya reveló las magnitudes de los movimientos telúricos de este 31 de mayo. Descubra aquí los detalles.

Nicolás Forero

mayo 31 de 2026
12:32 p. m.
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Este domingo 31 de mayo de 2026 se han presentado al menos ocho temblores en el país.

El más reciente, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue a las 9:03 de la mañana, en Santander.

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¿Dónde han sido los otros movimientos telúricos? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 31 de mayo de 2026

  • 9:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 31 de mayo de 2026

  • 12:23 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Juradó (Chocó), a 85 de Riosucio (Chocó) y a 86 de Carmen del Darién (Chocó).

  • 12:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 12:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 3:39 a.m.

Epicentro: Nóvita, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 19 de Nóvita (Chocó) y a 35 de Condoto (Chocó).

  • 4:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 4:56 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Colombia y Ecuador.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Nanegal (Ecuador), a 8 de García Moreno (Ecuador) y a 10 de Pacto (Ecuador).

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  • 8:09 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 15 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

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