MOE se pronuncia tras divulgación del voto de Gustavo Petro y Armando Benedetti

La polémica por la divulgación pública del voto por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, generó reacciones desde la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que reiteró la importancia del secreto del voto como una de las principales garantías democráticas para los ciudadanos durante la jornada electoral.

Durante una cobertura especial de Noticias RCN, Alejandra Barrios, directora de la MOE, fue consultada sobre lo ocurrido durante la mañana y la decisión de algunos funcionarios en ejercicio de hacer pública su elección. Frente a ello, recordó que en Colombia existe un amplio ejercicio logístico destinado a garantizar que cada ciudadano pueda votar de manera secreta.

Según explicó Barrios, el objetivo de esa garantía es proteger la libertad y la seguridad de los electores. En ese sentido, insistió en que el voto secreto permite que cada persona tome una decisión libre, sin presiones externas y bajo condiciones que resguarden su autonomía durante el proceso democrático.

¿Por qué la MOE insiste en que el voto sea secreto?

La directora de la MOE señaló que el secreto del voto constituye una garantía de seguridad para los ciudadanos. Por esa razón, la organización hace un llamado permanente a que los votantes mantengan en reserva su decisión electoral, entendiendo que esa práctica fortalece la libertad individual en las urnas.

Barrios precisó además que no corresponde a la Misión de Observación Electoral determinar si los hechos conocidos constituyen o no participación en política. De acuerdo con sus declaraciones, esa valoración debe ser realizada por las autoridades competentes y los organismos de control.

¿Qué autoridades deben evaluar la divulgación del voto por parte de funcionarios?

De acuerdo con la directora de la MOE, corresponde a entidades como la Procuraduría y demás autoridades definir si las actuaciones conocidas podrían enmarcarse dentro de eventuales escenarios de participación en política. La organización enfatizó que su función se centra en la observación electoral y en la promoción de garantías para los ciudadanos.

En medio del debate, el procurador Gregorio Eljach también se pronunció sobre la controversia. El jefe del Ministerio Público aseguró que “el secreto del voto es una garantía democrática, no una obligación”, y sostuvo que cada ciudadano es dueño de decidir si mantiene o no la reserva de su elección.