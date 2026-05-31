Paloma Valencia acompañó a Uribe en Rionegro y llamó a defender los principios en las urnas

La senadora Paloma Valencia acompañó este domingo al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su llegada al puesto de votación en Rionegro, Antioquia, desde donde envió un mensaje a los colombianos en medio de la jornada electoral que definirá el próximo presidente de la República.

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Antes de trasladarse a Bogotá para ejercer su propio derecho al voto, Valencia agradeció el respaldo recibido durante la campaña y destacó el papel que, a su juicio, ha tenido el expresidente Uribe en la vida política del país.

"El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe", afirmó la dirigente política, quien se declaró orgullosa de representar las banderas del uribismo y de haber contado con el acompañamiento del exmandatario durante el proceso electoral.

"Colombia está ante una decisión histórica"

Durante sus declaraciones, Valencia aseguró que las elecciones representan un momento determinante para el futuro del país y advirtió sobre los riesgos que, según ella, enfrenta Colombia en materia política e institucional.

La senadora sostuvo que los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de definir el rumbo de la Nación y expresó su confianza en que los votantes acudirán a las urnas para respaldar una propuesta basada en la defensa de los principios democráticos, la libertad económica y la seguridad.

"Yo confío en Dios y confío en los colombianos. Colombia no cae", afirmó.

Llamado a no cambiar el voto

Valencia también aprovechó su intervención para enviar un mensaje a los electores, a quienes invitó a mantener firme su decisión en las urnas y a participar activamente en la jornada democrática.

Según indicó, los ciudadanos deben votar de acuerdo con sus convicciones y evitar tomar decisiones influenciadas por presiones externas o estrategias de manipulación.

"Invito a los colombianos a no desertar, a no cambiar su voto por manipulaciones, a tener la certeza de que siempre estar del lado de los principios, de la honestidad, del trabajo y del esfuerzo es mejor que estar del lado de la manipulación, del engaño y del espectáculo", manifestó.

Rumbo a Bogotá para votar

Tras acompañar al expresidente Uribe en Rionegro, la senadora emprendió su traslado hacia Bogotá, donde tenía previsto ejercer su derecho al voto antes del mediodía.

Sus declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la participación de líderes políticos, expresidentes, gobernadores, alcaldes y candidatos, quienes desde distintos puntos del país han acudido a las urnas para participar en la elección presidencial.

Valencia concluyó su mensaje reiterando su optimismo frente al resultado electoral y aseguró que confía en que el país iniciará una nueva etapa política tras la decisión que adopten los colombianos en las urnas.