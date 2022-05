Murió defensora de la familia, Ángela Hernández, exdiputada de Santander

Tras fuerte batalla contra el cáncer de mama, la joven política, periodista, abogada y además una ejemplar defensora de la vida, venía luchando con esta enfermedad hace algunos años.

En horas de la mañana a través de sus redes sociales administradas por su familia, se publicó un emotivo mensaje con el que dieron a conocer la triste noticia.

‘‘Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando’’.

‘‘En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Filipenses 1:20-23 _TLA ‘’ Agregó a través de su cuenta de Twitter.

La exdiputada deja a su incondicional esposo, Jefferson Vega, y a su pequeño hijo de 3 años Óscar David a quien le dedicó su primer libro, el cual escribió en los últimos meses de vida.

‘‘La vida es efímera. Es silenciosa y rápida. No sé cuánto tiempo tenga la oportunidad de estar aquí. Solo me queda decirte que te amo. Te dejo este libro, la memoria física de mi amor para mi amado hijo Óscar David. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.’’

Pronunciamientos

En las últimas horas se han generado una serie de mensajes a través de redes sociales en la que se destaca el comentario del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien a través de su cuenta en Twitter dijo: “Partió Ángela, una vida corta pero ejemplar”.

Además del conmovedor mensaje de su esposo Jefferson Vega: ‘‘Gracias Dios mío por prestarme a mi reina’’.

Hernández será recordada por su valentía, resiliencia, su activismo político y por ser una defensora de la vida como valor supremo.