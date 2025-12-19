Brasil se adelantó a Colombia y confirmó amistosos contra Francia y Croacia

La selección de Brasil tomó la delantera en la planificación internacional rumbo al Mundial de 2026 y se adelantó a Colombia al confirmar dos partidos amistosos de alto calibre en territorio estadounidense. Cuando en el entorno del fútbol sudamericano se daba por hecho que el combinado cafetero se mediría ante Francia y Croacia, fue finalmente la Canarinha la que cerró acuerdos para enfrentar a ambos seleccionados europeos, en duelos programados para el 26 y el 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente.

Estos encuentros hacen parte de la hoja de ruta de Brasil en su preparación hacia la Copa del Mundo que se disputará a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, y confirman la intención del cuerpo técnico de someter al equipo a exigencias de primer nivel antes de la cita orbital.

RELACIONADO Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Brasil apuesta por rivales europeos de máxima exigencia

La Confederación Brasileña de Fútbol explicó que la elección de Francia y Croacia responde a una búsqueda estratégica de estilos y dificultades distintas. Así lo dejó claro Rodrigo Caetano, coordinador de las selecciones masculinas, quien señaló que el equipo ya se ha medido recientemente ante combinados de Asia y África, y que ahora el objetivo es enfrentar selecciones europeas capaces de poner a prueba el nivel real del plantel.

En los últimos meses, Brasil disputó amistosos frente a Corea del Sur, Japón, Senegal y Túnez, con resultados variados que sirvieron para evaluar alternativas y corregir errores. En ese contexto, los duelos ante franceses y croatas aparecen como un termómetro ideal para medir la evolución del equipo frente a selecciones con experiencia mundialista y alto rigor táctico.

Aunque los horarios de los partidos en Estados Unidos aún no han sido definidos, la expectativa es alta, no solo por la calidad de los rivales, sino por el escenario: estadios mundialistas que también serán protagonistas en 2026.

Ancelotti, el reto de recuperar el brillo y llegar fuerte al Mundial

Brasil clasificó al Mundial pese a un desempeño irregular en la eliminatoria sudamericana, que lo dejó en el quinto puesto de la tabla. Esa campaña generó cuestionamientos y aceleró la llegada del experimentado técnico italiano Carlo Ancelotti, quien asumió el cargo en junio con la misión de devolverle identidad, solidez y espectáculo al equipo pentacampeón del mundo.

Desde su arribo, Ancelotti acumula un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, resultados que reflejan un proceso aún en construcción, pero con señales de recuperación. Los amistosos ante Francia y Croacia serán claves para consolidar una idea de juego más clara y competitiva.

RELACIONADO José Enamorado le envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo para entrar a la selección

Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026, junto a Marruecos, Escocia y Haití, una zona que, en el papel, luce accesible, pero que exigirá un equipo preparado y equilibrado. Con esta planificación anticipada y rivales de alto nivel, la Canarinha busca llegar al Mundial con argumentos sólidos y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.