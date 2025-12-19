Estos son los impuestos que entrarían a pagar los colombianos con la declaración de emergencia económica ¿Habrá 5 x 1000?

Pese a las advertencias de distintos sectores, el Gobierno Nacional anunció este viernes, 19 de diciembre, la emergencia económica para “revivir” vía decreto la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que es “necesaria” debido a que “a través de esta declaratoria de emergencia económica (el Gobierno) va a recoger en lo fundamental los mismos tributos que estaban propuestos en la ley de financiamiento. Pretende un recaudo de 16 billones”.

E indicó que, tan pronto como se expida el decreto general, se expedirán otros decretos reglamentarios, con los que el bolsillo de los colombianos podrá verse afectado.

¿Qué impuestos podrían entrar a pagar los colombianos con la emergencia económica?

El decreto de emergencia económica contemplaría algunos de los impuestos de la hundida reforma tributaria, entre ellos, se cree que podría aumentar el 4 x 1000 (que se aplica a las transacciones y retiros en cajeros automáticos) a 5 x 1000.

De la misma manera, los impuestos a juegos de suerte y azar, licores, cigarrillos y al patrimonio podrían registrar un incremento. Aunque, según el Gobierno, de aumentar al 4 x 1000, sería aplicable, únicamente, en el 2026.

Además, el presidente Gustavo Petro dijo en sus redes sociales que la emergencia económica podría incluir una reducción del salario de los congresistas. Medidas que podrían conocerse la semana de Navidad.

Gremios y Congresistas rechazaron el aumento de impuestos:

Los gremios demostraron su rechazo a la medida, argumentando que no hay motivos suficientes para declarar la emergencia económica. Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master:

“Es responsabilidad del Estado manejar las finanzas públicas, saber con qué recursos cuenta y los colombianos, hoy en día, no tienen forma de pagar más impuestos. Los hogares colombianos no tienen forma de pasarle más recursos al Estado colombiano, que ha sido increíblemente irresponsable con el manejo del presupuesto”.

En palabras de la representate Katherine Miranda, “por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional. Es un abuso esperar a a la vacancia judicial, para que la Corte Constitucional no pudiera hacer absolutamente nada”.

Declarar la emergencia económica es ignorar la decisión del poder legislativo. Además, “no puede ser un atajo para corregir los errores de la gestión. Solamente podría decretarse si hay una catástrofe natural, una avalancha, la erupción del volcán, un hecho nuevo e imprevisible”, explicó la senadora Angélica Lozano.