Westcol dedicó palabras a seguidora que falleció en excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

El accidente ocurrido en la vía Segovia–Remedios, en Antioquia, que dejó como saldo la muerte de varios estudiantes del Liceo Antioqueño y del conductor del bus en el que se transportaban, generó múltiples expresiones de solidaridad. Entre ellas, destacó la reacción del streamer paisa Westcol, quien dedicó sentidas palabras a una seguidora que hacía parte de su comunidad y que falleció durante la excursión académica.

La tragedia se produjo cuando los jóvenes, de entre 16 y 18 años, regresaban de un viaje a Tolú y Coveñas, pocos días después de haber celebrado su graduación como bachilleres.

El mensaje de la comunidad y el impacto en Westcol

En medio del dolor, la comunidad digital W Reals difundió un comunicado en el que expresó su pesar por lo ocurrido. “Con profundo dolor lamentamos la partida de los jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello y del conductor del bus”, señala el mensaje, en el que se hace una mención especial a una integrante de la comunidad, mostrando además un arreglo de flores que enviaron en su honor.

Westcol retomó ese gesto durante una de sus transmisiones en vivo y reconoció públicamente la actitud de su audiencia. “Las cosas hay que reconocerlas y la comunidad de la W Reals hizo un acto muy bonito”, afirmó, antes de admitir lo difícil que fue procesar la noticia. “Hablar de eso es muy duro… a mí esa noticia me revolcó muy feo”, dijo, visiblemente afectado.

Respeto, discreción y apoyo fuera de cámaras

El streamer explicó que, pese a estar al tanto de lo ocurrido, optó por no exponer detalles sensibles. “En estos casos, a mí no me gusta mencionar nombres… me gusta mandar mucho respeto, mucho más en temporadas tan difíciles”, expresó, al tiempo que resaltó que la prioridad debía ser proteger a las familias del impacto mediático.

En su intervención, también dejó claro que existen acciones de apoyo que se están adelantando de manera privada. “Quiero que sepan que en privado también se están haciendo muchas cosas y muchos movimientos”, aseguró, justificando la discreción: “Es mejor uno mantener reserva y, si quiere ayudar, ayudar de corazón en privado”.

Westcol agregó que este tipo de tragedias requieren sensibilidad y prudencia. “Estas temporadas son difíciles, muchachos”, reiteró, subrayando que no todo el respaldo debe hacerse visible en redes sociales o transmisiones públicas.