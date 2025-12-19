CANAL RCN
Colombia

Capturan a asesor inmobiliario que habría abusado de una niña de 7 años en una visita a una vivienda en Bello

El presunto agresor, de 34 años, fue detenido tras la denuncia inmediata de la madre de la menor.

Abusador en Medellín
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
08:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad fue atendido por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia.

En imágenes | Estos serían los rostros de los responsables de los disturbios en el Atanasio Girardot
RELACIONADO

En imágenes | Estos serían los rostros de los responsables de los disturbios en el Atanasio Girardot

La denuncia alertó a las autoridades sobre hechos ocurridos al interior de una vivienda del barrio Santana, donde una niña de siete años habría sido víctima de actos sexuales abusivos.

Asesor inmobiliario habría abusado de una niña de 7 años en una vivienda en Bello

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando un asesor inmobiliario se encontraba realizando un inventario dentro de una vivienda en la que reside una mujer junto a sus dos hijos menores de edad.

Según lo relatado por la madre de la menor, la niña descendió del segundo piso del inmueble y le manifestó que el asesor le habría cometido actos sexuales abusivos.

Madre de la menor fue quien levantó la alerta de abuso a las autoridades

Ante la gravedad de la situación, la mujer dio aviso inmediato a la Policía Nacional, solicitando la presencia de las autoridades.

VIDEO | Así operaba la peligrosa red que amenazaba con quemar vivas y abusar de uniformadas en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así operaba la peligrosa red que amenazaba con quemar vivas y abusar de uniformadas en Bogotá

Una patrulla de vigilancia se desplazó hasta el lugar y adelantó el procedimiento correspondiente. Tras verificar la denuncia, los uniformados procedieron a la captura del hombre, un ciudadano de 34 años de edad, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

El capturado se encuentra en proceso de judicialización, a la espera del desarrollo de las audiencias judiciales que definirán su situación jurídica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Incendios

VIDEO | Voraz incendio consumió bodega de pintura en La Estrella, Antioquia

La Guajira

‘Solidarios de punta a punta’: rumbo a una misión en la Alta Guajira para cumplir sueños

Villavicencio

Así operaban 'Los Rapaces', la banda que desocupaba casas en Villavicencio

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Westcol dedicó palabras a seguidora que falleció en excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

El streamer se pronunció en directo tras conocer que una de las víctimas del fatídico accidente era seguidora suya: su comunidad le rindió homenaje.

Impuestos

Estos son los impuestos que entrarían a pagar los colombianos con la declaración de emergencia económica ¿Habrá 5 x 1000?

Desde el Congreso advirtieron que la medida es inconstitucional y los gremios alertaron sobre el impacto que tendría en el bolsillo de los colombianos.

América de Cali

Tulio Gómez volvió a hablar del estadio propio para América de Cali: se cayó negocio anunciado

Conciertos

Mujer que fue descubierta por ‘kiss cam’ de Coldplay "siendo infiel" denuncia amenazas en su contra

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas