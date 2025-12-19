Capturan a asesor inmobiliario que habría abusado de una niña de 7 años en una visita a una vivienda en Bello

Un grave caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad fue atendido por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia.

La denuncia alertó a las autoridades sobre hechos ocurridos al interior de una vivienda del barrio Santana, donde una niña de siete años habría sido víctima de actos sexuales abusivos.

Asesor inmobiliario habría abusado de una niña de 7 años en una vivienda en Bello

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando un asesor inmobiliario se encontraba realizando un inventario dentro de una vivienda en la que reside una mujer junto a sus dos hijos menores de edad.

Según lo relatado por la madre de la menor, la niña descendió del segundo piso del inmueble y le manifestó que el asesor le habría cometido actos sexuales abusivos.

Madre de la menor fue quien levantó la alerta de abuso a las autoridades

Ante la gravedad de la situación, la mujer dio aviso inmediato a la Policía Nacional, solicitando la presencia de las autoridades.

Una patrulla de vigilancia se desplazó hasta el lugar y adelantó el procedimiento correspondiente. Tras verificar la denuncia, los uniformados procedieron a la captura del hombre, un ciudadano de 34 años de edad, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

El capturado se encuentra en proceso de judicialización, a la espera del desarrollo de las audiencias judiciales que definirán su situación jurídica.