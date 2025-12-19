CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas

El exceso de comida durante las festividades generan algunos síntomas como dolor abdominal, gases y reflujo.

Foto: Freepik
Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
12:15 p. m.
La enfermedad inflamatoria intestinal es un término que se utiliza para referirse a un grupo de afecciones que generan la inflamación de los tejidos del tracto digestivo. Aunque para algunas personas la enfermedad inflamatoria intestinal solo causa una enfermedad leve, en otros genera mayores complicaciones que ponen en riesgo la vida.

Según Mayo Clinic, algunos de los tipos más comunes de la enfermedad inflamatoria intestinal son la colitis ulcerosa, una afección que causa inflamación y llagas en el colon y recto. También, la enfermedad de Crohn que es cuando el recubrimiento del aparato digestivo se inflama.

Síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal

Según los especialistas, esta enfermedad varía según la gravedad de la inflamación y la zona en la que se presenta. La mayoría de los pacientes mantienen periodos con la enfermedad activa y otros no.

Algunos de sus síntomas más frecuentes son la diarrea, dolor y calambres abdominales, sangre en las heces, pérdida de apetito, pérdida de peso involuntaria y cansancio extremo.

Pese a que esta enfermedad no es mortal si puede ser grave para aquellos pacientes que no se sometan a tratamientos a tiempo.

Exceso de alimentación en diciembre

Según la Clínica Cleveland, las causas más comunes de la hinchazón abdominal corresponde al exceso de gases intestinales por lo que si el estómago se hincha después de comer puede deberse a un problema digestivo. También, comer demasiado, ingerir rápido los alimentos o la intolerancia alimentaria pueden provocar la acumulación de gases e hinchazón temporal.

Por esto, los especialistas recomiendan seguir algunas recomendaciones para evitar malestares estomacales durante las épocas decembrinas en donde se consumen más alimentos de lo normal.

  • Infusiones de hierbas: la menta, la manzanilla, el jengibre, la cúrcuma e hinojo pueden favorecer la digestión y eliminar los gases.
  • Cápsulas de aceite de menta: este corresponde a un antiespasmódico natural por lo que puede relajar los músculos intestinales. También ayuda a evacuar las heces y los gases retenidos.
  • Suplementos de magnesio: estos ayudan a neutralizar el ácido estomacal y a relajar los músculos intestinales.
  • Probióticos: estos ayudan a complementar o equilibrar las bacterias intestinales. Así mismo, pueden ayudar a digerir mejor los alimentos.
