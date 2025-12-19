CANAL RCN
Colombia

Recomiendan tener cuidado con lo que se publica en redes: delincuentes se aprovechan

Una inofensiva publicación puede ser usada por los ladrones.

Redes sociales estudio
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el mundo, las redes sociales se han vuelto indispensables. Es raro conocer a alguien que no tenga ninguna, ni siquiera WhatsApp.

Ladrón protagonizó peligrosa persecución en Bogotá: huyó con camioneta robada por carril de TM
RELACIONADO

Ladrón protagonizó peligrosa persecución en Bogotá: huyó con camioneta robada por carril de TM

La conexión con las redes se ha vuelto protagonista en el día a día. Con la llegada de la modernidad, hace ya bastantes años, tener un celular ha sido una especie de extremidad de más.

Publicar información personal sin darse cuenta

Imaginar un mundo sin celular ni redes sociales termina siendo prácticamente imposible por los innumerables beneficios que le han traído a la humanidad. Inclusive, con el mismo impacto que cuando se inventó la imprenta o el desarrollo de las primeras lenguas en los orígenes.

Para nadie es un secreto el acierto que han sido las redes; pero tienen un arma de doble filo, como cualquier avance tecnológico. Son propensas a ser el canal en donde se cometen delitos.

Las autoridades alertan que publicar una foto, dar a conocer una dirección o revelar inconscientemente información personal; puede ser el anzuelo para los criminales.

Desde la Secretaría de Seguridad alertaron que compartir el número de la cédula, direcciones, zonas que frecuente, placas de vehículo, celulares o cualquier detalle que describa la rutina; es un riesgo.

El llamado a la ciudadanía

Los ladrones pueden almacenar esta información y cometer hurto de viviendas, especialmente cuando los huéspedes se van de vacaciones y nadie queda a cargo. También pueden robar carros, extorsionar y efectuar fraudes bajo suplantaciones de identidad.

Desarticulan a 'Los Coyotes' y 'Los Calibradores' bandas criminales dedicadas a la extorsión y el homicidio en Bogotá
RELACIONADO

Desarticulan a 'Los Coyotes' y 'Los Calibradores' bandas criminales dedicadas a la extorsión y el homicidio en Bogotá

Por eso, se lanzó la campaña No Viva en Modo Público. La idea es concientizar a la ciudadanía para que sepa qué publicar en redes y no tener una vida tan expuesta: “El llamado es a que los ciudadanos tomen precauciones y atiendan estas recomendaciones. No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Capturan a asesor inmobiliario que habría abusado de una niña de 7 años en una visita a una vivienda en Bello

Incendios

VIDEO | Voraz incendio consumió bodega de pintura en La Estrella, Antioquia

La Guajira

‘Solidarios de punta a punta’: rumbo a una misión en la Alta Guajira para cumplir sueños

Otras Noticias

Selección de Brasil

Brasil se adelantó a Colombia y confirmó amistosos contra Francia y Croacia

La selección brasileña confirmó sus juegos amistosos y las fechas en las que los disputará antes del Mundial.

Accidente de tránsito

Westcol dedicó palabras a seguidora que falleció en excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

El streamer se pronunció en directo tras conocer que una de las víctimas del fatídico accidente era seguidora suya: su comunidad le rindió homenaje.

Impuestos

Estos son los impuestos que entrarían a pagar los colombianos con la declaración de emergencia económica ¿Habrá 5 x 1000?

Conciertos

Mujer que fue descubierta por ‘kiss cam’ de Coldplay "siendo infiel" denuncia amenazas en su contra

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas