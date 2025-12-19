Recomiendan tener cuidado con lo que se publica en redes: delincuentes se aprovechan

En el mundo, las redes sociales se han vuelto indispensables. Es raro conocer a alguien que no tenga ninguna, ni siquiera WhatsApp.

La conexión con las redes se ha vuelto protagonista en el día a día. Con la llegada de la modernidad, hace ya bastantes años, tener un celular ha sido una especie de extremidad de más.

Publicar información personal sin darse cuenta

Imaginar un mundo sin celular ni redes sociales termina siendo prácticamente imposible por los innumerables beneficios que le han traído a la humanidad. Inclusive, con el mismo impacto que cuando se inventó la imprenta o el desarrollo de las primeras lenguas en los orígenes.

Para nadie es un secreto el acierto que han sido las redes; pero tienen un arma de doble filo, como cualquier avance tecnológico. Son propensas a ser el canal en donde se cometen delitos.

Las autoridades alertan que publicar una foto, dar a conocer una dirección o revelar inconscientemente información personal; puede ser el anzuelo para los criminales.

Desde la Secretaría de Seguridad alertaron que compartir el número de la cédula, direcciones, zonas que frecuente, placas de vehículo, celulares o cualquier detalle que describa la rutina; es un riesgo.

El llamado a la ciudadanía

Los ladrones pueden almacenar esta información y cometer hurto de viviendas, especialmente cuando los huéspedes se van de vacaciones y nadie queda a cargo. También pueden robar carros, extorsionar y efectuar fraudes bajo suplantaciones de identidad.

Por eso, se lanzó la campaña No Viva en Modo Público. La idea es concientizar a la ciudadanía para que sepa qué publicar en redes y no tener una vida tan expuesta: “El llamado es a que los ciudadanos tomen precauciones y atiendan estas recomendaciones. No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”.