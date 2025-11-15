CANAL RCN
Colombia Video

¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban Moreno? Testimonio clave en los hechos

Un testimonio clave señalaría a una mujer de participar en la muerte del joven estudiante.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
01:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La trágica muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Los Andes, ocurrida tras una brutal golpiza el pasado 31 de octubre de 2025 en la madrugada en vía pública de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, continúa conmoviendo al país mientras la justicia avanza.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado un paso crucial en el proceso con la decisión de un juez de control de garantías de enviar a prisión a Ricardo Rafael González Castro, el segundo capturado y procesado por este lamentable homicidio.

Cárcel para Ricardo González, el joven que habría asesinado a patadas a Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Cárcel para Ricardo González, el joven que habría asesinado a patadas a Jaime Esteban Moreno

La decisión de la Juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra González Castro se conoció durante una audiencia el 14 de noviembre de 2025.

¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban?

A medida que avanza el proceso judicial por el atroz homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la atención se ha centrado no solo en los dos hombres ya asegurados en prisión —Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro— sino también en la posible participación activa de una mujer, que aparece en los videos de seguridad y en testimonios clave.

Un testimonio clave describe como esta mujer habría incitado a uno de estos agresores. "observo que el chico calvo de la cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas de el, que se encontraban en la acera de enfrente de nosotros, y este les dice "Sera que lo persigo, aliéntenme" donde la amiga de esta persona le dice "No que mucho kick boxing, yo lo hubiera pegado mas" y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la carrera 15 donde se encontraba el chico disfrazado de Tyler Durden junto con su amigo de camisa blanca", se leyó en el documento.

Y agrega: "Cuando iba a mitad de la calle yo saco mi teléfono celular e inmediatamente empiezo a grabar y le hago zoom para poder observar desde esa distancia, ya que tengo miopía."

Los abogados de la familia de Jaime Esteban Moreno aseguran que esta mujer de azul, de 24 años, que las frases que lanzó, la determinan como determinadora del ataque.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Ataque en el norte del Cauca: disidencias destruyeron media población de Mondomo

Gustavo Petro

Presidente Petro reaccionó a la muerte de los menores en bombardeo del Ejército contra guerrilla en Colombia

Vía al Llano

Habilitan ambos carriles del kilómetro 18 en la Vía al Llano

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia tiene su primer semifinalista: este fue el participante que avanzó

Este viernes, se conoció el primer participante que se metió a la gran semifinal del programa.

Copa BetPlay

¿América de Cali puede soñar con la remontada ante Nacional? Esto dice el historial

América recibe a Nacional en el Pascual Guerrero para definir al segundo finalista de la Copa BetPlay con un marcador global de 4-1.

Automovilismo

¿Cuánto vale un carro eléctrico en Colombia y qué tan cierto es que las baterías no duran?

Sudáfrica

Luto: murió reconocida chef y presentadora en trágico accidente de helicóptero

ONU

La ONU alerta sobre inminente crisis alimentaria mundial por falta de financiación