¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban Moreno? Testimonio clave en los hechos

La trágica muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Los Andes, ocurrida tras una brutal golpiza el pasado 31 de octubre de 2025 en la madrugada en vía pública de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, continúa conmoviendo al país mientras la justicia avanza.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado un paso crucial en el proceso con la decisión de un juez de control de garantías de enviar a prisión a Ricardo Rafael González Castro, el segundo capturado y procesado por este lamentable homicidio.

La decisión de la Juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra González Castro se conoció durante una audiencia el 14 de noviembre de 2025.

¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban?

A medida que avanza el proceso judicial por el atroz homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la atención se ha centrado no solo en los dos hombres ya asegurados en prisión —Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro— sino también en la posible participación activa de una mujer, que aparece en los videos de seguridad y en testimonios clave.

Un testimonio clave describe como esta mujer habría incitado a uno de estos agresores. "observo que el chico calvo de la cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas de el, que se encontraban en la acera de enfrente de nosotros, y este les dice "Sera que lo persigo, aliéntenme" donde la amiga de esta persona le dice "No que mucho kick boxing, yo lo hubiera pegado mas" y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la carrera 15 donde se encontraba el chico disfrazado de Tyler Durden junto con su amigo de camisa blanca", se leyó en el documento.

Y agrega: "Cuando iba a mitad de la calle yo saco mi teléfono celular e inmediatamente empiezo a grabar y le hago zoom para poder observar desde esa distancia, ya que tengo miopía."

Los abogados de la familia de Jaime Esteban Moreno aseguran que esta mujer de azul, de 24 años, que las frases que lanzó, la determinan como determinadora del ataque.