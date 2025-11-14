CANAL RCN
Colombia Video

Cárcel para Ricardo González, el joven que habría asesinado a patadas a Jaime Esteban Moreno

La juez del caso no solo le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, sino que, además dejó en firme que no hay posibilidad de medida domiciliaria.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:23 p. m.
En horas de la noche de este 14 de noviembre, dos semanas después del crimen de Jaime Esteban Moreno, la jueza a cargo del caso dictó medida de aseguramiento contra Ricardo González.

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno
Se trata del segundo capturado por el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, el pasado 30 de octubre, al salir de una fiesta de Halloween.

La juez concluyó que González constituye un alto peligro para la sociedad.

“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo
Ricardo González fue cuestionado por el desprecio a la vida humana

En medio de la diligencia judicial que definió su futuro mientras avanza el proceso en el que se declaró inocente, pese al material probatorio en su contra, la Fiscalía logró demostrar que el implicado mostraba un desprecio desmedido por la vida humana.

Así lo relata la cronología de los hechos donde ataca con sevicia a la víctima hasta dejarla inconsciente, ahogándose con su propia sangre.

Además, las pruebas de las horas posteriores al crimen, se ve donde va a trabajar como un día cualquiera, sin ningún tipo de remordimiento.

Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, fue enviado a la cárcel
Expediente reveló la sevicia con la que Ricardo González habría asesinado a Jaime Esteban Moreno

Habría abordado al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo en vía, motivo y finalidad de la pública, iniciando una agresión física que fue interrumpida por un acompañante de la víctima.

La Fiscalía se refirió a la lesión mortal que le habría propinado al estudiante:

“Posteriormente, los agresores en compañía de dos mujeres reanudaron el ataque, en ese contexto, la persona requerida habría propinado una patada por la espalda al señor Jaime Esteban moreno Jaramillo, haciéndolo caer al suelo donde continuaron golpeándolo en la cabeza y el rostro; como consecuencia directa de dichas agresiones la víctima falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo".

Son seis testimonios clave de la Fiscalía para señalarlo como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

Ricardo González, quien habría pateado mortalmente a Jaime Esteban Moreno, no aceptó cargos
