Mujer fue brutalmente golpeada y encerrada en un baño

Una mujer fue víctima de un violento atraco en la capital del Cesar cuando se disponía a abrir su negocio. Los asaltantes la intimidaron, la golpearon y la encerraron en un baño antes de huir con sus pertenencias.

Asaltantes fingieron ser clientes del negocio agrícola

Maricela Vega Cuello, de 49 años, vivió momentos de terror la mañana de este lunes cuando dos hombres ingresaron a su negocio de productos agrícolas simulando ser clientes. Uno de ellos le preguntó por un producto y, al acercarse a atenderlo, apareció el otro delincuente. Juntos la intimidaron, la agredieron y la encerraron en el baño del local.

"Se me vinieron encima los dos y me atracaron, me maltrataron porque yo me opuse. Yo los maltraté y ellos me maltrataron. Me iban a amarrar, pero no me dejé. Me encerraron en el baño", relató la mujer a un medio local.

Investigación en curso

Tras el escape de los asaltantes, Maricela logró salir del baño, pero los delincuentes se llevaron las llaves de la oficina, lo que le impidió salir del establecimiento. Comenzó a gritar pidiendo ayuda hasta que fue auxiliada por personas del negocio contiguo.

Los ladrones se llevaron su bolso, que contenía documentos y dos celulares. La Policía hizo presencia en el lugar e inició la investigación para dar con el paradero de los responsables.

Con varios golpes en el rostro, la víctima agradeció haber salido con vida del ataque. "Lo material se recupera, pero esas personas deben pagar ante la justicia por lo que me hicieron", concluyó.

Así quedó la mujer golpeada por los ladrones en Valledupar