El otro lado de la maternidad subrogada: mujeres denuncian contratos abusivos para alquilar sus vientres

El Concejo de Bogotá recibió denuncias de varias mujeres que afirman haber firmado contratos abusivos para alquilar sus vientres en procesos de maternidad subrogada.

Los testimonios detallan condiciones engañosas, pagos incumplidos y secuelas físicas y emocionales sin atención médica.

El caso de una mujer que tuvo gemelos

Una mujer accedió a compartir su experiencia en diálogo con Noticias RCN tras gestar gemelos en un proceso de maternidad subrogada.

Cuando informó que tenía gemelos, las condiciones cambiaron drásticamente. “No es directamente un pago lo que hace la empresa, sino a través de una fundación. Hablé con la chica y me dijo que solo eran seis millones de pesos”, declaró.

La situación se agravó cuando, tras dar a luz, comenzó a experimentar secuelas físicas sin recibir atención adecuada: “La mano derecha no la siento y la izquierda más o menos”. Cuando les comentó a los responsables del proceso, le dijeron que fuera a la EPS dado que no se hacían cargo.

Además del impacto físico, describió el dolor emocional de separarse de los bebés: “No tienen en cuenta que, pues que uno siente y, de todas formas, anímicamente lo afecta a uno”.

¿Una industria que oculta explotación reproductiva?

Desde el Concejo alertan que las mujeres vulnerables se han convertido en el eslabón más débil de esta industria millonaria. Los contratos incluyen cláusulas donde renuncian a su maternidad, pierden libertades fundamentales como cambiar de residencia o país y los recién nacidos son sacados inmediatamente del territorio colombiano, impidiendo futuros contactos.

Los datos revelan la magnitud del negocio: un extranjero puede pagar más de 260 millones de pesos por alquilar un vientre en Colombia, pero la mujer gestante solo recibe entre el 10 % y el 27 %. El resto se distribuye entre clínicas, agencias e intermediarios.

El mercado mundial de maternidad subrogada registra un crecimiento superior al 24 % anual.

El concejal Andrés Barrios, de la bancada del Centro Democrático, promueve la creación de un protocolo distrital contra el turismo reproductivo y el alquiler de vientres: “Lo que nosotros estamos promoviendo es que las entidades distritales hagan su parte. Si bien no hay ley, eso no es excusa para que el Distrito no haga lo que le corresponde”.