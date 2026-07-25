Reconocido actor fue víctima de atraco: lo drogaron y se robaron varias cosas de su casa en Bogotá

El reconocido actor Gustavo Angarita Jr. fue víctima de un violento atraco en horas de la mañana del viernes 24 de julio, en el barrio Galerías en Bogotá. El hecho ocurrió justo frente a su casa.

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Angarita fue abordado y drogado inicialmente por varios sujetos. Acto seguido, los delincuentes ingresaron a su vivienda, robaron varios objetos de valor e intentaron acceder a sus cuentas bancarias.

¿Cómo ocurrió el robo?

La familia del artista informó que se encuentra estable, aunque un poco aturdido. El actor está en proceso de recuperación tras el trauma físico y psicológico.

Este tipo de modalidad delictiva, conocida como escopolamina o burundanga, ha sido recurrente en la ciudad. El modus operandi es el siguiente: los criminales utilizan sustancias que anulan la voluntad de las víctimas, dejándolas en un estado de vulnerabilidad absoluta que facilita el robo de pertenencias y el acceso a información financiera.

La Policía se encuentra adelantando las verificaciones correspondientes para dar con los responsables de este lamentable hecho. Para ello, está recopilando evidencias y revisando cámaras de seguridad de los alrededores.

Inseguridad en Bogotá: ¿Qué mencionan las cifras?

De acuerdo con el Observatorio Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Secretaría de Seguridad, entre enero y junio de este 2026, ocurrieron 55.923 hurtos a personas en Bogotá.

Enero fue el mes con más casos, cuando se reportaron 11.736. Sin embargo, a medida que fue avanzando el semestre, el índice fue cayendo hasta quedar con 7.029 reportes en junio.

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Con respecto al uso de armas, esto mostraron los números: 41.817 casos sin el empleo de estas, 7.667 con puñales o armas blancas, 3.449 con armas de fuego y 522 con objetos contundentes. Ahora bien, 23.336 hechos no fueron reportados.

Las localidades más afectadas por este delito de alto impacto han sido Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Fontibón.