La carta que Gianni Infantino y la FIFA le enviaron a Argentina tras la final del Mundial

La FIFA envió una carta oficial a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina cayó 1-0 ante España. El documento, firmado por el presidente de la institución, Gianni Infantino, fue dirigido a Claudio Tapia y reconoce la campaña realizada por el equipo durante el torneo.

En el escrito, fechado el 20 de julio de 2026 y difundido por la AFA, Infantino recordó el resultado de la final y felicitó a la delegación argentina por la obtención del subcampeonato. "Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España", señala el texto, antes de transmitir sus felicitaciones por el resultado conseguido.

¿Qué dice la carta que la FIFA envió a la AFA?

Además del reconocimiento por alcanzar la final, el presidente de la FIFA hizo una valoración general del Mundial 2026. En la carta afirmó que el torneo será recordado por los partidos disputados, la aparición de nuevos talentos, la presencia de figuras del fútbol y el ambiente registrado en los estadios durante la competición.

La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo.

El documento también incluye un mensaje para quienes hicieron parte de la campaña argentina. Infantino pidió a Claudio Tapia transmitir sus felicitaciones a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, al cuerpo técnico, al cuerpo médico y a los aficionados que acompañaron al equipo durante el campeonato.

¿A quiénes reconoció la FIFA tras el Mundial 2026?

En la parte final del mensaje, Infantino señaló que los resultados deportivos son "consecuencia del trabajo, la profesionalidad y el compromiso de quienes integran el proyecto deportivo". Asimismo, expresó su deseo de que ese proceso continúe en las próximas competiciones internacionales.

La carta concluye con un saludo personal al presidente de la AFA. "Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto", escribió el máximo dirigente de la FIFA, cerrando así el mensaje enviado tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.