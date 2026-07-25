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¿Qué se sabe sobre el ataque de un hombre a una mujer en una panadería en el norte de Bogotá?

Al parecer, hubo una discusión luego de que el hombre le renunciara a la mujer, quien sería la dueña del establecimiento.

Noticias RCN

julio 25 de 2026
07:10 p. m.
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El pasado jueves 23 de julio, un hombre atacó a la dueña de una panadería en Usaquén, norte de Bogotá.

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Al parecer, esta persona le renunció y la mujer presuntamente se habría negado a pagarle sino hasta final de mes lo que le debía. Las cámaras de la panadería grabaron el momento exacto del ataque.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Sobre las 11:36 p.m., la dueña y el señalado agresor estaban hablando cerca de la salida del establecimiento. El hombre tenía un trapero y en cuestión de segundos, lo soltó y le propinó un golpe a la mujer.

La víctima cayó al suelo y el hombre la agarró del pelo. Acto seguido, la arrastró entre las mesas y la golpeó más veces. La mujer pedía a gritos que la soltara y minutos después, los vecinos se acercaron.

Posteriormente, el sujeto la soltó y se sentó en el piso. Mientras tanto, la mujer salió de la panadería y con ayuda de los habitantes cerró la puerta, dejando al hombre adentro.

Estado de salud de la mujer

La información preliminar apunta que la mujer habría quedado con graves fracturas en el rostro, pérdida de cuero cabelludo y múltiples lesiones. Está internada en un centro médico en el norte de Bogotá.

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Con respecto al señalado agresor, lo llevaron a la unidad de reacción inmediata (URI) de Paloquemao, pero la Fiscalía lo habría dejado irse.

La intolerancia es uno de los principales problemas en Bogotá. Desde el concejo se han denunciado varios casos y se les ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas.

A mitad de 2025, el concejal David Saavedra le puso la lupa a esta situación e indicó que, con base en las cifras del Distrito, hubo 307 asesinatos por riñas ocasionadas por intolerancia.

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