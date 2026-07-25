Advierten aumento de más del 30% en las tarifas de energía por Fenómeno de El Niño

Las tarifas de energía en Bogotá podrían registrar un incremento superior al 30% durante los próximos meses debido a la falta de gas para atender la generación térmica en medio del fenómeno del Niño.

La advertencia fue hecha por el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, quien señaló que el país enfrenta una situación que exige decisiones urgentes en materia de gas, transmisión e infraestructura eléctrica.

Según Ortega, "es muy probable que ustedes vean incrementos de más de un 30%". Explicó que actualmente el embalse Guavio se encuentra cerca del 95% de su capacidad, lo que ha permitido mantener bajos los precios gracias a una alta generación hidroeléctrica. Sin embargo, indicó que este escenario podría cambiar hacia noviembre, cuando aumentaría la dependencia de las termoeléctricas.

¿Por qué podrían subir más de 30% las tarifas de energía en Bogotá?

El presidente del Grupo de Energía de Bogotá afirmó que el principal factor es la disponibilidad de gas para abastecer las plantas termoeléctricas. Explicó que el país perdió la autosuficiencia en este recurso y ahora debe importar gas, además de enfrentar limitaciones para transportarlo hacia el interior del territorio.

"Se nos viene un Niño desafortunadamente muy fuerte", afirmó Ortega, quien añadió que se requieren acciones urgentes en gas, transmisión y otros proyectos de infraestructura para garantizar el suministro de energía.

¿Qué riesgo de abastecimiento enfrenta Bogotá, según el Grupo de Energía de Bogotá?

Durante su intervención, Juan Ricardo Ortega también alertó sobre la necesidad de avanzar en proyectos de transmisión eléctrica. Indicó que la ciudad ya no cuenta con margen para retrasar la construcción de nuevas líneas, pues de no ejecutarse, Bogotá enfrentaría problemas para abastecer su demanda de energía.

"Bogotá hoy en día es una isla, una isla eléctrica, no hay cómo traer energía para abastecer su demanda", aseguró. Además, reiteró que, si algunos proyectos no avanzan, la capital estaría en riesgo de desabastecimiento a partir de 2028.