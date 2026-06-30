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Falleció Bertha Mejía en Valledupar, madre de la primera hija de Diomedes Díaz

Bertha Rosario Mejía Acosta falleció en la madrugada de este martes en la ciudad de Valledupar mientras recibía atención médica en un centro asistencial.

Falleció Bertha Mejía madre hija mayor
FOTO: Rosa Elvira Díaz - IG

Noticias RCN

junio 30 de 2026
03:09 p. m.
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El mundo del vallenato está de luto tras conocerse la muerte de Bertha Rosario Mejía Acosta, recordada por haber sido la madre de la primera hija de Diomedes Díaz, Rosa Elvira Díaz Mejía. De acuerdo con el medio El Pilón, falleció hacia las 3:00 de la madrugada de este martes en la Clínica del Cesar, en Valledupar, donde permanecía bajo atención médica debido a una neumonía.

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Bertha Mejía conoció a Diomedes cuando ambos eran jóvenes en el municipio de La Junta, en La Guajira, cuando el artista apenas estaba comenzando en su carrera musical. De hecho, la hija en común de ambos nació cuando él apenas tenía 17 años. La relación se habría extendido por cinco años.

¿Qué relación tuvo Bertha Mejía con la historia musical de Diomedes Díaz?

Además de su vínculo personal con el cantante, Bertha Mejía también tuvo un papel relevante en algunos episodios de su vida. Según lo que ella misma contó a lo largo de su vida en diferentes entrevistas, fue ella quien le confesó a Diomedes que su prima, Patricia Isabel Acosta, estaba enamorada de él, hecho que posteriormente daría origen a una de las relaciones más conocidas del artista.

Su influencia también quedó reflejada en la música. En temas como Cariñito de mi vida y El aguinaldo estuvieron inspirados en esa etapa de la vida del intérprete, de acuerdo a su diálogo con El Universal.

Años después, la historia de Bertha volvió a ser conocida por nuevas generaciones gracias a la bionovela del Canal RCN, donde fue interpretada por la actriz Carolina Duarte.

Familiares informaron a El Pilón, que las honras fúnebres de Bertha Mejía se realizarán en La Junta, lugar donde nació y donde será despedida por sus seres queridos y por quienes la recuerdan como una figura importante en la historia personal de Diomedes Díaz.

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