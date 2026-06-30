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Rodrigo Lara en Noticias RCN: se destapa y cuenta qué vendrá con el próximo gobierno

Rodrigo Lara, el futuro ministro del Interior, destapó las cartas del próximo gobierno en diálogo con Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
01:51 p. m.
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Rodrigo Lara, el que hasta ahora ha sido el único ministro confirmado para el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, habló con Noticias RCN sobre los avances en el empalme y lo que vendrá con el gobierno entrante.

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Por un lado, anunció cambios radicales en la política de seguridad. Para ello, se levantarán las mesas de diálogo con las organizaciones armadas, ofreciendo entonces el camino del sometimiento a la justicia.

Rodrigo Lara, el ministro de Interior entrante

El futuro ministro denunció la presunta vinculación de personas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), faltando apenas un mes para el cambio de gobierno. Cuestionó estas decisiones, indicando que se trataría de una forma de “corrupción administrativa”.

Lara también rechazó categóricamente el reconocimiento político que se les otorgó a las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

“Los señores de la Segunda Marquetalia, de ‘Iván Mordisco’, de ‘Calarcá’ y del Clan del Golfo son organizaciones de narcotraficantes en armas”, aseguró al recalcar que no habrá negociaciones con ellos.

Las críticas al gobierno Petro y las primeras acciones

En cuanto a la política de paz total del gobierno Petro, ampliamente cuestionada por la falta de resultados y fortalecimientos de grupos, el futuro ministro aseguró que fue un falso proceso de paz.

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Volviendo al tema de las contrataciones irregulares, Lara denunció gastos por concepto de equipamiento militar en el Ministerio de Defensa. También reportó recursos en la Aeronáutica Civil para ayudas aeronáuticas en Arauca.

Sobre las relaciones con el Congreso, descartó restablecer la prima técnica para congresistas y anunció la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción que incluirá inteligencia y funcionarios especializados.

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