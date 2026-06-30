Estudio revela que el 84% de los perros sufre ansiedad: Expertos recomiendan cannabis medicinal para los ruidos del Mundial

Los ruidos, los gritos y los volúmenes altos que se vienen con el Mundial de Fútbol 2026, sumados a la presencia de personas desconocidas o a las modificaciones en el entorno durante las celebraciones, pueden convertirse en detonantes de estrés para perros y gatos.

Este fenómeno, según los expertos, si bien se puede intensificar en este tipo de eventos masivos también se puede llegar a regular con prevención y mediante el uso de cannabis medicinal.

Cabe destacar que recientemente la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M desarrolló un estudio con más de 43.000 perros, en donde reveló que más del 84% presenta signos de ansiedad en situaciones cotidianas, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de los animales ante entornos disruptivos.

Frente a este tipo de eventos masivos, la medicina veterinaria ha encontrado desde hace algún tiempo una herramienta valiosa en el cannabis medicinal, como lo destaca Juan Romero, CEO de Kunam Pets, un laboratorio biofarmacéutico enfocado en cannabis certificado por el ICA.

“El CBD ejerce efectos ansiolíticos por su acción reductora del cortisol, así como por la potenciación de la anandamida, un endocannabinoide propio del cuerpo que tiene un efecto calmante”, explica Romero.

Esto ha sido respaldado por diferentes investigaciones. Una de ellas, elaborada por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, que encontró que el 83% de los perros que recibieron masticables con CBD antes de enfrentarse a situaciones estresantes mostró una disminución en los comportamientos de ansiedad en comparación con su nivel inicial.

Para garantizar un uso seguro y efectivo durante la Copa del Mundo, el experto de Kunam Pets sugiere, en primer lugar, anticiparse a cada partido y administrar las fórmulas de cannabis con una hora de antelación al evento deportivo. Asimismo, aconseja incorporar el producto a un alimento sólido para facilitar su ingesta por parte de las mascotas.

Por seguridad, el dueño también debe verificar siempre la composición y legalidad de la fórmula en la etiqueta del producto, suministrar la dosis exacta según la indicación profesional y almacenar el producto en un espacio fresco, sin contacto directo con los rayos del sol.

“Nuestros peluditos demuestran su incomodidad en las celebraciones escondiéndose, dejando de comer, volviéndose agresivos sin razón aparente, con ladrido excesivo o temblores”, explica el directivo de Kunam Pets.

Ignorar estas señales puede tener repercusiones graves, ya que puede derivar en alteraciones del comportamiento, como inquietud, miedo o agresividad, así como en afectaciones al sistema inmunológico.

En este contexto, el cannabis medicinal de uso veterinario surge como una alternativa terapéutica de origen natural, segura y regulada, que permite disfrutar de la pasión del fútbol sin generar sufrimiento en las mascotas.