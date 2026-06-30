Tendrá que someterse a cirugía tras recibir un botellazo en la cara durante el partido Colombia vs. Portugal

Aunque Colombia se consolidó como el mejor del grupo K, tras el partido contra Portugal del sábado 27 de junio, Andrés Bermúdez y su esposa tuvieron que aplazar la celebración mundialista y pasar la noche en un servicio de urgencias.

En diálogo con Alerta Bogotá, Bermúdez advirtió que un integrante del personal de seguridad del bar en el que se encontraba viendo el partido lo golpeó con una botella en el rostro; lo que lo tiene a la espera de una cirugía.

Todo comenzó cuando trató de calmar los ánimos entre el personal y una joven pareja, al interior del establecimiento, ubicado en el sector de la Primero de Mayo:

"Nosotros intervenimos porque había una pareja. Eran solamente ellos dos. Les estaban pegando muy duro las personas de seguridad. Junto con un amigo les dijimos: 'Ya no les peguen más, déjenlos quietos, miren que son dos peladitos, déjenlos quietos, déjenlos que se vayan'. Y los dejan ir".

Bermúdez habría sido agredido sin razón aparente:

Avanzada la noche, Bermúdez fue al baño y, de regreso a su mesa, notó que otra pelea había iniciado al interior del bar. Trató de llegar rápido a su esposa, que se encuentra embarazada, pero en el camino fue agredido por un integrante del personal de seguridad:

"Mi esposa me dijo: 'Cuidado', pero yo volteé a mirar y el tipo venía encima. Me pegó con una botella. Mi esposa me dijo que era una botella. Yo no alcancé ni siquiera a alzar la mano o defenderme. Nada. Simplemente sentí el golpe y me di cuenta de que comencé a sangrar".

Desde entonces se encuentra hospitalizado, a la espera de que la EPS autorice su traslado a un centro médico en capacidad de realizar la cirugía que necesita. Sin embargo, no fue la única víctima de agresión aquella noche. A una amiga, otro integrante del personal de seguridad le habría volado tres dientes:

"Ella estaba con el novio y con tal de defenderlo, se metió en medio, y uno de esos tipos de seguridad, que tenía un separador de los que se ponen en las filas de los bancos, salió corriendo y la golpeó, le alcanzó a tumbar tres dientes".

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El bar sigue funcionando y la Policía no logró ayudarlo la noche de la agresión:

Según comentaron unos amigos a Bermúdez, el día siguiente a la agresión el bar seguía funcionando como si nada. Tras la pelea con botellas registrada al interior del bar, los policías no habrían requerido al empleado que lo golpeó en el rostro:

"Le dije al policía: 'Mire, fue esa persona'. Lo alcancé a reconocer. Mi esposa lo reconoció, las otras dos personas que estaban con nosotros lo reconocieron, y no fueron capaces de pedirle la cédula (…) Me tuvieron dos horas en ese bar, esperando los documentos de la empresa logística y de una sola persona, que fue la que le tumbó los dientes a mi amiga. Y la persona que me hizo esto en la cara estaba como si nada".

Además, indicó que antes de dejar el bar “se acercaron dos personas: uno haciéndose pasar, porque no sé si era real, por el dueño del establecimiento, y el otro, por el administrador. Se acercaron para negociar, a ofrecernos plata para que no los demandáramos, para que no hiciéramos nada".