‘Una Garra por Venezuela’ completó su primera etapa: siete toneladas de alimento fueron enviadas

La campaña ‘Una Garra por Venezuela’, liderada por la senadora animalista Andrea Padilla, ya completó su primera etapa.

En diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, Padilla explicó que el lunes, 29 de junio, suspendieron la recolección de donaciones en especie y se completó el envío de “siete toneladas de alimento que fueron o están siendo repartidos entre refugios y albergues transitorios que están recibiendo gatos y perros”.

En cuestión de días, tras el doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5, que generó afectaciones en 855 edificios, de los cuales, 189 se habrían desplomado, lograron recaudar 27 toneladas de alimento:

“Si suspendemos la recepción de donaciones en un gesto de responsabilidad y honestidad con la gente, es porque nos fue impresionantemente bien. En este momento hay en bodega más de 20 toneladas acopiadas, para hacer un segundo y un tercer envío. Todas las donaciones están en una bodega, seguras, y tan pronto nos digan en Venezuela que se acabó la comida, organizaremos otro envío”, explicó.

‘Una Garra por Venezuela’ avanza en su segunda etapa:

Ahora, Padilla, colectivos animalistas y amantes de los animales se encuentran reuniendo utensilios médicos básicos para que los equipos veterinarios en las zonas afectadas puedan atender a los animales que resultaron heridos:

“La siguiente etapa”, explicó, “es el envío de medicamentos. Es muy probable que este martes, logremos enviar cuatro cajas con medicamentos básicos. Se está necesitando suero, analgésicos, antibióticos, catéteres, etc. Aprovechando que allí hay un equipo de veterinarios, es lo que vamos a enviar”.

¿Qué ocurrirá con los animales que perdieron su familia en la tercera etapa?

Pensando en los animales que perdieron su familia y se enfrentaron a situaciones de estrés durante la mayor tragedia en la historia moderna de Venezuela, Padilla y su equipo han considerado una tercera etapa de la campaña ‘Una Garra por Venezuela’, en la que algunos animales llegarían a ciudades principales de Colombia, con la esperanza de ser adoptados:

“La situación de estos animalitos en Venezuela es absolutamente crítica. Quedaron huérfanos, no tienen familia. No solamente tenemos animales heridos, también angustiados, estresados y deprimidos. Por esa razón estamos pensando en una tercera etapa: poder traer algunos de esos animales a Bogotá y Medellín”, indicó, convencida de que “la solidaridad y la empatía no conocen de fronteras ni de especies”.