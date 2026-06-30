CANAL RCN
Colombia Video

‘Una Garra por Venezuela’ completó su primera etapa: siete toneladas de alimento fueron enviadas

Tras el doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, animales en Venezuela resultaron heridos y perdieron su hogar.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
01:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La campaña ‘Una Garra por Venezuela’, liderada por la senadora animalista Andrea Padilla, ya completó su primera etapa.

En diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, Padilla explicó que el lunes, 29 de junio, suspendieron la recolección de donaciones en especie y se completó el envío de “siete toneladas de alimento que fueron o están siendo repartidos entre refugios y albergues transitorios que están recibiendo gatos y perros”.

En cuestión de días, tras el doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5, que generó afectaciones en 855 edificios, de los cuales, 189 se habrían desplomado, lograron recaudar 27 toneladas de alimento:

“Si suspendemos la recepción de donaciones en un gesto de responsabilidad y honestidad con la gente, es porque nos fue impresionantemente bien. En este momento hay en bodega más de 20 toneladas acopiadas, para hacer un segundo y un tercer envío. Todas las donaciones están en una bodega, seguras, y tan pronto nos digan en Venezuela que se acabó la comida, organizaremos otro envío”, explicó.

Donaciones para Venezuela: estos son los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana
RELACIONADO

Donaciones para Venezuela: estos son los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana

‘Una Garra por Venezuela’ avanza en su segunda etapa:

Ahora, Padilla, colectivos animalistas y amantes de los animales se encuentran reuniendo utensilios médicos básicos para que los equipos veterinarios en las zonas afectadas puedan atender a los animales que resultaron heridos:

“La siguiente etapa”, explicó, “es el envío de medicamentos. Es muy probable que este martes, logremos enviar cuatro cajas con medicamentos básicos. Se está necesitando suero, analgésicos, antibióticos, catéteres, etc. Aprovechando que allí hay un equipo de veterinarios, es lo que vamos a enviar”.

Restaurantes convertidos en centros de acopio y universitarios en voluntarios: venezolanos se movilizan tras los sismos
RELACIONADO

Restaurantes convertidos en centros de acopio y universitarios en voluntarios: venezolanos se movilizan tras los sismos

¿Qué ocurrirá con los animales que perdieron su familia en la tercera etapa?

Pensando en los animales que perdieron su familia y se enfrentaron a situaciones de estrés durante la mayor tragedia en la historia moderna de Venezuela, Padilla y su equipo han considerado una tercera etapa de la campaña ‘Una Garra por Venezuela’, en la que algunos animales llegarían a ciudades principales de Colombia, con la esperanza de ser adoptados:

“La situación de estos animalitos en Venezuela es absolutamente crítica. Quedaron huérfanos, no tienen familia. No solamente tenemos animales heridos, también angustiados, estresados y deprimidos. Por esa razón estamos pensando en una tercera etapa: poder traer algunos de esos animales a Bogotá y Medellín”, indicó, convencida de que “la solidaridad y la empatía no conocen de fronteras ni de especies”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Tendrá que someterse a cirugía tras recibir un botellazo en la cara durante el partido Colombia vs. Portugal

Bogotá

Exclusiva | Los desconocidos chats del británico señalado de asesinar a Natalia Villalba

Ibagué

VIDEO | Familiares agredieron al personal médico de un hospital en Ibagué tras la muerte de un paciente

Otras Noticias

Animales

Estudio revela que el 84% de los perros sufre ansiedad: Expertos recomiendan cannabis medicinal para los ruidos del Mundial

En más de 43.000 perros, se reveló que la mayoría presentaba signos de ansiedad en situaciones cotidianas.

Venezuela

Bebé de 20 días fue rescatado con vida tras pasar 32 horas bajo los escombros en Venezuela

Seis días después del doble terremoto, continúan las labores de búsqueda entre edificios colapsados.

Superfinanciera

Tasa de usura en Colombia: así quedaron los intereses para julio de 2026

Mundial de fútbol

Carlos Queiroz no se escondió y mandó contundente mensaje a Colombia antes del juego con Ghana

Viral

El viral 'espiritista más poderoso del mundo', que hincha por Ghana, sorprendió con NUEVA PREDICCIÓN para el Mundial