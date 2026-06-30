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🔴EN VIVO🔴Francia 2 - 0 Suecia: siga en directo el choque europeo en los dieciseisavos del Mundial 2026

Francia vs. Suecia EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por el Canal RCN.

Sebastián Montañez

junio 30 de 2026
02:27 p. m.
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Francia y Suecia protagonizan este martes 30 de junio uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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La selección francesa, considerada una de las principales candidatas al título, intentará confirmar su favoritismo y asegurar un lugar en los octavos de final, instancia en la que espera seguir demostrando su poderío.

Enfrente tendrá a una Suecia que llega con ilusión tras avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y que buscará dar una de las grandes sorpresas del campeonato. Siga todas las emociones del compromiso EN VIVO.

Francia quiere confirmar su favoritismo en el Mundial 2026

El conjunto francés llega a esta instancia con la misión de mantener el nivel que lo ha convertido en uno de los equipos más sólidos del torneo. Con una plantilla llena de talento y experiencia, Francia buscará imponer condiciones desde el inicio para evitar cualquier sorpresa en esta fase de eliminación directa.

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Aunque parte como favorita, el cuerpo técnico ha insistido en que no pueden confiarse frente a una selección que ya demostró carácter para avanzar a las rondas definitivas.

La historia también favorece a los franceses. Ambos seleccionados se han enfrentado en 24 oportunidades, con un balance de 12 victorias para Francia, seis triunfos para Suecia y cinco empates. Además, este será el primer choque entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, luego de haberse visto las caras únicamente en las Eurocopas de 1992 y 2012.

Suecia busca sorprender y avanzar a los octavos de final

Suecia afronta este compromiso con el objetivo de extender su buena participación en el Mundial. La selección escandinava disputa su quinta Copa del Mundo consecutiva y mantiene el recuerdo de campañas destacadas, como el tercer lugar conseguido en 1994 y los cuartos de final alcanzados en 2018.

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Ahora intentará escribir un nuevo capítulo ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

El compromiso entre Francia y Suecia podrá seguirse EN VIVO este martes 30 de junio desde las 2:30 p. m. a través del Canal RCN, la aplicación oficial del canal, TikTok y el canal de YouTube, con toda la cobertura, las incidencias y el minuto a minuto de este atractivo encuentro del Mundial 2026.

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