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Corte Suprema de EE. UU. respalda leyes que prohíben a atletas trans competir en deportes femeninos

La decisión permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir según su sexo asignado al nacer.

Corte Suprema de Estados Unidos
Corte Suprema de Estados Unidos, Foto: / AFP

Noticias RCN

AFP

junio 30 de 2026
02:53 p. m.
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La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este martes las leyes estatales que impiden a atletas transgénero participar en deportes escolares femeninos, tanto en equipos de niñas como de mujeres.

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La decisión permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir según su sexo asignado al nacer.

Más de la mitad de los estados del país ya han adoptado normas en este sentido. El fallo recuerda que el Título IX de la Constitución estadounidense prohíbe la exclusión por razones de sexo, pero aclara que el término “sexo” debe interpretarse como sexo biológico.

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La demanda que originó el fallo fue presentada por una atleta transgénero contra el estado de Virginia Occidental, cuya ley de 2021 definía el sexo como biológico y asignado al nacer, sin reconocer teorías que diferencian sexo y género.

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Argumentos de los jueces

El juez conservador Brent Kavanaugh, quien sintetizó la opinión mayoritaria, escribió: “El término ‘sexo’ en el Título IX (...) no puede, de manera plausible, interpretarse como referente a otra cosa que no sea el sexo biológico”.

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La Corte concluyó que mantener equipos separados para varones biológicos y mujeres biológicas es razonable, dadas las diferencias físicas inherentes entre los sexos. Aunque reconoció que desde los años 1970 se ha afirmado la teoría de género, los magistrados consideraron que no puede aplicarse en las competiciones deportivas escolares.

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