Nicky Jam prestó su avión para llevar suministros a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Venezuela está a punto de completar una semana tras los dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 que ya han dejado cerca de 1.900 personas sin vida y más de 40.000 desaparecidos que, según el portal web ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, siguen sin tener contacto.

Por esto, diferentes países se han puesto a disposición para ayudar a rescatar más vidas que sigan debajo de los escombros y atender a los heridos por medio de suministros como alimentos, utensilios médicos, herramientas de rescate, entre otros víveres.

A estas ayudas también se han sumado figuras públicas, quienes han hecho extensivos los mensajes para lograr dar con la mayor cantidad de donaciones en pro de los damnificados del pueblo venezolano.

Nicky Jam envía ayudas a Venezuela

Nick Rivera Caminero se ha sumado a las figuras públicas que han utilizado su influencia para movilizar ayudas en pro de las víctimas de los devastadores terremotos, ocurridos el pasado 24 de junio. El artista compartió detalles de la operación que está llevando a cabo en su propio avión privado para enviar la mayor cantidad de suministros posibles al país.

“Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela. Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia. A mi gente de Venezuela..no están solos”, afirmó el cantante.

Aunque manifestó que, hasta el momento, se está llevando a cabo el primer viaje con los suministros, se espera que en los próximos días se puedan realizar más de estos trayectos en su aeronave para incrementar el número de ayudas.

A este llamado también se han sumado otros artistas como Ricardo Montaner, quien junto a su familia ha logrado movilizar ayuda humanitaria para los sobrevivientes y difundir información sobre las personas que siguen desaparecidas.

Artistas se pronuncian sobre Venezuela

Varios artistas han aprovechado sus recientes presentaciones para alzar la voz en pro del pueblo venezolano. Este fue el caso de Bad Bunny, quien, durante su show en Londres, mandó un mensaje al pueblo afectado por el fenómeno natural.

“Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y nuestras hermanas de Venezuela; todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes con un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto”, afirmó.

Al llamado también se sumó el artista J Balvin, quien mandó un mensaje desde su show en Neiva para enviar esperanza a las víctimas del terremoto que separó a miles de familias.

“Que cada luz sea una luz de oración, de vibra. Ya que soy padre de familia no podría sin mi hijo y de verdad que les mando toda la fuerza a los que están sufriendo en el país hermano. Aquí en Colombia somos hermanos de esa tierra y les mandamos toda la buena energía”, agregó.