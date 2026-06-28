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Nuevos detalles en investigación contra hijo de Diomedes Díaz por presunto secuestro simple y tortura

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de la medida de aseguramiento en contra del hijo del cantante y otras cinco personas ya fue programada.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
08:39 p. m.
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Noticias RCN conoció nuevos detalles sobre el caso por presunto secuestro simple y tortura en el que se ha visto envuelto Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido artista vallenato, Diomedes Díaz.

En la audiencia en la que un juez legalizó su captura y la de otras cinco personas señaladas de integrar la misma organización criminal, la Fiscalía señaló que, en grupo, habrían participado de los hechos ocurridos el 23 de agosto de 2025, en los que:

“Llegaron 10 motocicletas, con 20 hombres, aproximadamente, dedicados a préstamos de los llamados gota a gota, quienes, bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, lo retuvieron y condujeron hasta un inmueble desocupado en el barrio Las Granjas, al señor Carlos Alfredo Mejía Vargas”.

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¿Por qué habrían secuestrado y torturado a Mejía?

Mejía, quien trabaja también en el negocio de cobradiario, habría sido retenido durante varias horas en una vivienda desocupada de Barranquilla y sometido a torturas.

Los secuestradores lo señalaban de haberse apropiado de 15 millones de pesos que, presuntamente, pertenecían a la organización. Y lo mantuvieron en el mismo “sitio, hasta, aproximadamente, las 11:00 de la mañana, donde fue sometido a dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, como castigo por un acto, presuntamente, cometido por él o que sospechaban había cometido”.

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Ya hay fecha para la audiencia de imputación de cargos y solicitud de la medida de aseguramiento:

Durante la audiencia de legalización de captura se vio a los capturados hablando entre sí, riendo repetidamente e, incluso, comiendo.

Se espera que les imputen los delitos de secuestro simple y tortura el próximo jueves, 2 de julio, fecha en la que fue programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de la medida de aseguramiento.

El hijo de Diomedes y Betsy Liliana fue capturado el miércoles, 24 de junio, en el operativo que las autoridades adelantaron contra la estructura de los llamados gota a gota, gracias a información proporcionada por una fuente anónima.

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