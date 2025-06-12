CANAL RCN
Murió el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, figura clave de la historia militar de Colombia

El Hospital Militar fue el encargado de confirmar el fallecimiento del excomandante del Ejército y de las Fuerzas Militares.

General Jorge Enrique Mora
Foto: @COMANDANTE_EJC

diciembre 06 de 2025
10:04 a. m.
En horas de la mañana de este sábado 6 de diciembre, el Hospital Militar Central anunció oficialmente la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, uno de los oficiales más influyentes de la historia contemporánea de las Fuerzas Militares de Colombia.

La institución médica explicó que el oficial retirado permanecía hospitalizado y bajo atención continua desde hacía varios días, recibiendo cuidados especializados orientados a su condición.

Murió el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel

La Dirección General del Hospital Militar Central detalló que el general retirado estuvo bajo supervisión permanente del personal médico del HOMIL, profesionales que brindaron atención integral con enfoque humanizado, bajo protocolos científicos y éticos que caracterizan a esta institución.

La entidad lamentó públicamente el fallecimiento del oficial, expresando condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad militar que acompañó su trayectoria durante décadas.

El comunicado recordó que Mora Rangel dedicó su vida al servicio del Estado, participando de manera directa en momentos decisivos para Colombia.

De igual forma, la institución médica agradeció la confianza depositada por la familia en su capacidad asistencial y reiteró que continuará acompañándolos en los procedimientos posteriores al fallecimiento, tanto administrativos como asistenciales, tal como lo dicta el protocolo institucional.

¿Quién era el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel?

En su carrera, lideró procesos que marcaron la historia reciente del país, entre ellos la retoma de la zona de distensión, un episodio determinante en el marco de las tensiones con las Farc.

Años después, ya en condición de oficial retirado, fue convocado para integrar el equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, en una de las fases más complejas del proceso de paz.

