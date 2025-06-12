VIDEO | Cámaras captaron a un hombre que madrugó a trepar una vivienda para poder robar: ¿qué pasó después?

En horas de la madrugada en el sector de Polo Club en Bogotá, una llamada a la línea 123 alertó sobre la presencia de un desconocido merodeando frente a una vivienda.

Pero lo que inició como un simple aviso, terminó siendo un intento de robo cuidadosamente ejecutado y apoyado por otro individuo que servía como apoyo externo.

Descubren a un sujeto intentando ingresar a una vivienda en Polo, Bogotá

Todo comenzó cuando la central de radio informó sobre un hombre rondando un inmueble durante la madrugada.

Luego, con autorización, los uniformados ingresaron a la casa señalada y, al avanzar dentro de la propiedad, hallaron a un sujeto de 33 años que, al parecer, ya había logrado superar el muro externo y se preparaba para llevar a cabo el hurto.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permiten reconstruir paso a paso lo ocurrido segundos antes de la llegada de las autoridades.

Video captó segundo a segundo cómo el hombre escaló un muro para entrar a robar

En el video, se observa primero a un hombre caminando junto a otro por el andén, inspeccionando la zona frente a una casa de rejas negras.

Tras breves intercambios de palabras, ambos se organizan para ejecutar la maniobra conocida como “pata de gallina”: uno sostiene la pierna del otro y lo impulsa, ayudándolo a escalar el muro de la vivienda.

Una vez arriba, el escalador logra ubicarse en lo alto de la estructura y, posteriormente, ingresar al patio interno.

Su acompañante, para evitar levantar sospechas, se desplaza unos metros hacia adelante mientras el intruso espera en una esquina del patio, observando y asegurándose de que nadie lo detectara.

Luego se dirige hacia una zona desde donde consigue acceder al interior del inmueble, permaneciendo allí el tiempo suficiente como para consolidar el intento de hurto.

¿Cómo terminó todo?

La secuencia acabó cuando la patrulla policial llega al sitio, entra al inmueble con autorización y sorprende al sospechoso dentro de la casa. La intervención inmediata evitó que lograra sustraer objetos o escapar.

Finalmente, el hombre fue capturado y entregado a la autoridad competente. Un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Paralelamente, se pudo establecer que el ahora detenido contaba con 12 anotaciones previas por hurto.