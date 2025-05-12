Cirujanos alertan el riesgo de quemaduras graves tras uso casero de inhalación con vapor

La tradicional práctica de inhalar vapor para aliviar la tos y los resfriados vuelve a estar en el centro del debate médico, esta vez por una contundente advertencia desde el Reino Unido.

Riesgos de sufrir quemaduras

Jeremy Yarrow, cirujano consultor del Centro de Quemaduras y Cirugía Plástica del NHS Welsh en el Hospital Morriston de Swansea, alertó que cada invierno se registran múltiples casos de niños y adultos con quemaduras severas provocadas por recipientes con agua hirviendo utilizados para este remedio casero.

Según el especialista, el riesgo es mucho mayor de lo que suele creerse. Los recipientes pueden volcarse en segundos y provocar lesiones graves en zonas sensibles como el rostro, el pecho, el abdomen y las piernas.

En muchos casos, los pacientes requieren hospitalización, injertos de piel y tratamientos prolongados para evitar complicaciones. Los niños son especialmente vulnerables debido a la delgadez de su piel y su limitada percepción del peligro.

No existe evidencia de que inhalar vapor cure resfriados

Además del riesgo de quemaduras, Yarrow enfatizó que no hay evidencia científica sólida que respalde el uso de inhalación de vapor como tratamiento efectivo para la congestión, la tos o las infecciones respiratorias. Una revisión médica también confirmó la falta de beneficios claros.

El profesor Aidan Fowler, director nacional de seguridad del paciente en NHS England, respaldó el llamado y recordó que “no todos los trucos caseros son útiles”.

Fowler recomendó optar por hidratación, descanso y alternativas seguras, como permanecer en un baño con la ducha caliente abierta para aprovechar el vapor sin exponerse al agua hirviendo. Ante cualquier malestar persistente, insistió en buscar asesoría farmacéutica o médica.

El protocolo de las ‘3C’ para actuar ante una quemadura

Frente a un accidente, el cirujano subrayó la importancia de actuar de inmediato. Recomendó recordar las “3C”:

Enfriar la zona afectada con agua fría corriente durante 20 minutos y retirar ropa o joyas que no estén adheridas.

Llamar a los servicios de emergencia o a un médico para recibir orientación.

Cubrir la herida con film transparente o un apósito estéril que no deje pelusa.

Los especialistas también recordaron tener precaución con las bolsas de agua caliente, otro artefacto común en el hogar que puede causar quemaduras severas si se utiliza de manera inadecuada.