¡Hay nuevo millonario en Colombia! Cayó premio gordo de 10.000 millones de pesos

La Lotería de Bogotá confirmó la caída del premio mayor de $10.000 millones correspondiente al sorteo 2823, efectuado el 4 de diciembre de 2025. Según la entidad, esta fecha marcó un momento significativo para sus jugadores al anunciarse un nuevo ganador que celebró la Navidad por adelantado.

El billete premiado corresponde al número 1537 de la serie 197, adquirido por el afortunado participante cuya compra fue despachada a la ciudad de Medellín, asegurándose un cambio para su vida con este millonario premio.

Detalles del sorteo y anuncio oficial

El gerente general Luis Gabriel Fernández Franco confirmó los datos del sorteo y la caída del premio mayor. La entrega de este premio corresponde al sorteo celebrado el jueves 4 de diciembre, en el que un participante obtuvo la cifra más alta disponible.

La entidad reiteró que este resultado hace parte del funcionamiento regular del juego y de los premios que se adjudican según las combinaciones sorteadas. El anuncio incluyó agradecimientos dirigidos a quienes participan de manera constante en los sorteos.

Aporte al sistema de salud y mensaje a los jugadores

El comunicado recordó que cada compra de la Lotería de Bogotá contribuye al sistema de salud de Colombia, un beneficio social que acompaña los sorteos semanales. Además, reiteró que participar representa una oportunidad para soñar, tal como lo evidenció este premio mayor entregado en este sorteo.

Además, la organización destacó que cada sorteo representa una posibilidad para los jugadores y que continuará realizando su operación habitual. La comunicación cerró con un mensaje dirigido a la comunidad para seguir participando en los sorteos que se realizan los jueves bajo la consigna: “¡Juega Siempre Legal!”.